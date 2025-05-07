По данным исследования Университета Кейс Вестерн Резерв, около 85% населения в мире не получает достаточного количества омега-3, что связано с экологическими изменениями, такими как потепление океанов, чрезмерный вылов рыбы и загрязнения. Результаты опубликовали в журнале AJPM Focus, информирует 24 Канал.

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Заметьте. Омега-3 жирные кислоты являются жизненно необходимыми для организма, поскольку они поддерживают работу мозга, сердца, зрения и иммунной системы. Поскольку организм не может синтезировать эти кислоты самостоятельно, они должны поступать с пищей или добавками. Основные источники омега-3 – это рыба и некоторые растительные продукты.

Нехватка омега-3 в рационе

Современные рационы не обеспечивают достаточного количества чистых и доступных источников омега-3. Кроме того, чрезмерное потребление омега-6 жирных кислот, которые преобладают во многих индустриальных продуктах, нарушает баланс омега-3 к омега-6, что может приводить к воспалительным процессам в организме.

Ученые бьют тревогу

Ученые призывают к пересмотру подходов к питанию, в частности к увеличению производства продуктов, богатых омега-3, и уменьшению потребления омега-6. Также советуют внедрять устойчивые практики рыболовства и защиты океанов, чтобы обеспечить доступ к чистым источникам омега-3 для всех слоев населения.

Отмечают, что эти меры являются не только вопросом питания, но и важными для общественного здоровья и экологической справедливости.