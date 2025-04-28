Как потеря эмпатии может свидетельствовать о лобно-височной деменции
- Шведские исследователи обнаружили, что потеря эмпатии у пациентов с лобно-височной деменцией связана со снижением активности участков мозга, ответственных за восприятие боли.
- Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что эти изменения могут объяснять уменьшение эмпатии и могут помочь в разработке методов лечения.
Потеря эмпатии, что часто является одним из первых симптомов лобно-височной деменции, может быть связана с изменениями в активности мозга, в частности в участках, которые отвечают за восприятие боли и других внутренних сигналов. Новое исследование позволило обнаружить, что эти изменения могут влиять на способность больных сопереживать, что помогает лучше понять механизмы заболевания.
Выводы шведских исследователей опубликованы в журнале JAMA Network Open, информирует 24 Канал.
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Лобно-височная деменция занимает около 5% всех случаев деменции, однако она привлекает все больше внимания. В частности, недуг диагностировали у известного актера Брюса Уиллиса.
Справочно. Это заболевание часто проявляется в возрасте 60 – 70 лет и значительно влияет на поведение, личность и речевые способности. Одним из наиболее заметных симптомов является потеря эмпатии – уменьшение заботы о близких. До сих пор не было понятно, что происходит в мозге пациентов с этим типом деменции.
Детали исследования
В исследовании, которое провели ученые из Каролинского, Лундского университетов и Университета Умео (Швеция), приняли участие 28 людей с лобно-височной деменцией, и их сравнили с таким же количеством здоровых участников. Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для анализа активности мозга во время показа изображений, где изображены руки, испытывающие боль.
Результаты показали, что у здоровых людей активируются участки мозга, ответственные за восприятие боли, тогда как у пациентов с деменцией активность в этих участках была значительно снижена,
– говорится в исследовании.
Перспективы открытия
Эти изменения в мозге могут объяснять уменьшение эмпатии в повседневной жизни больных. Родственники пациентов отмечали снижение эмоциональной эмпатии – способности сопереживать чувствам других людей.
Ученые считают, что эти результаты помогут лучше понять механизмы болезни и могут стать основой для разработки методов лечения, смягчающих ее последствия.
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