Как потеря эмпатии может свидетельствовать о лобно-височной деменции

Потеря эмпатии, что часто является одним из первых симптомов лобно-височной деменции, может быть связана с изменениями в активности мозга, в частности в участках, которые отвечают за восприятие боли и других внутренних сигналов. Новое исследование позволило обнаружить, что эти изменения могут влиять на способность больных сопереживать, что помогает лучше понять механизмы заболевания.

Выводы шведских исследователей опубликованы в журнале JAMA Network Open, информирует 24 Канал.

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Лобно-височная деменция занимает около 5% всех случаев деменции, однако она привлекает все больше внимания. В частности, недуг диагностировали у известного актера Брюса Уиллиса.

Справочно. Это заболевание часто проявляется в возрасте 60 – 70 лет и значительно влияет на поведение, личность и речевые способности. Одним из наиболее заметных симптомов является потеря эмпатии – уменьшение заботы о близких. До сих пор не было понятно, что происходит в мозге пациентов с этим типом деменции.

Детали исследования

В исследовании, которое провели ученые из Каролинского, Лундского университетов и Университета Умео (Швеция), приняли участие 28 людей с лобно-височной деменцией, и их сравнили с таким же количеством здоровых участников. Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для анализа активности мозга во время показа изображений, где изображены руки, испытывающие боль.

Результаты показали, что у здоровых людей активируются участки мозга, ответственные за восприятие боли, тогда как у пациентов с деменцией активность в этих участках была значительно снижена,

– говорится в исследовании.

Перспективы открытия

Эти изменения в мозге могут объяснять уменьшение эмпатии в повседневной жизни больных. Родственники пациентов отмечали снижение эмоциональной эмпатии – способности сопереживать чувствам других людей.

Ученые считают, что эти результаты помогут лучше понять механизмы болезни и могут стать основой для разработки методов лечения, смягчающих ее последствия.