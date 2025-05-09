Ее стоит включить в рацион хотя бы несколько раз в неделю, особенно весной, когда она максимально свежая. Так чем именно полезна спаржа, как ее готовить, рассказывает 24 Канал.

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Полезные свойства спаржи

Богата витаминами и минералами

Всего одна порция спаржи обеспечивает почти половину дневной нормы витамина K – важного для свертывания крови и здоровья костей. Также она содержит витамины A, C, E, группы B (в частности, фолат), железо, калий и медь.

Поддержка работы кишечника

Спаржа – замечательный источник клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению. К тому же она содержит инулин – пребиотик, который питает полезные бактерии микробиома. Это положительно влияет на работу ЖКТ, иммунную систему и даже настроение (через ось кишечник–мозг).

Низкая калорийность

В 100 граммах спаржи – всего около 20 калорий. Она легкая, водянистая, быстро насыщает и идеально подходит для тех, кто стремится сохранить форму без жестких диет.

Источник антиоксидантов

В составе спаржи – глутатион, один из самых мощных природных антиоксидантов. Он помогает организму бороться со свободными радикалами, уменьшает воспаление и может играть роль в профилактике хронических заболеваний.

Фолаты – особенно важны для будущих мам

Спаржа содержит фолиевую кислоту, которая необходима для здорового развития нервной системы плода. Поэтому ее рекомендуют беременным или тем, кто планирует беременность.

Мягкий мочегонный эффект

Благодаря природному содержанию аспарагина, спаржа обладает легким мочегонным действием. Это помогает выводить избыток жидкости из организма и уменьшить отеки.