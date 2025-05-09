Ее стоит включить в рацион хотя бы несколько раз в неделю, особенно весной, когда она максимально свежая. Так чем именно полезна спаржа, как ее готовить, рассказывает 24 Канал.
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Полезные свойства спаржи
- Богата витаминами и минералами
Всего одна порция спаржи обеспечивает почти половину дневной нормы витамина K – важного для свертывания крови и здоровья костей. Также она содержит витамины A, C, E, группы B (в частности, фолат), железо, калий и медь.
- Поддержка работы кишечника
Спаржа – замечательный источник клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению. К тому же она содержит инулин – пребиотик, который питает полезные бактерии микробиома. Это положительно влияет на работу ЖКТ, иммунную систему и даже настроение (через ось кишечник–мозг).
- Низкая калорийность
В 100 граммах спаржи – всего около 20 калорий. Она легкая, водянистая, быстро насыщает и идеально подходит для тех, кто стремится сохранить форму без жестких диет.
- Источник антиоксидантов
В составе спаржи – глутатион, один из самых мощных природных антиоксидантов. Он помогает организму бороться со свободными радикалами, уменьшает воспаление и может играть роль в профилактике хронических заболеваний.
- Фолаты – особенно важны для будущих мам
Спаржа содержит фолиевую кислоту, которая необходима для здорового развития нервной системы плода. Поэтому ее рекомендуют беременным или тем, кто планирует беременность.
- Мягкий мочегонный эффект
Благодаря природному содержанию аспарагина, спаржа обладает легким мочегонным действием. Это помогает выводить избыток жидкости из организма и уменьшить отеки.
Как готовить спаржу
Ее можно готовить на пару, жарить, запекать, добавлять в салаты, супы или подавать как гарнир к рыбе или яйцам. Важно не переварить – 3-5 минут термической обработки достаточно, чтобы сохранить вкус и питательные вещества.