К соответствующим выводам пришли ученые из Манчестерского университета, результаты опубликовали 4 апреля 2025 года в журнале Science Immunology, передает 24 Канал.

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В исследовании на мышах, которое финансировал британский Исследовательский совет по биотехнологии и биологических наук (BBSRC), ученые обнаружили: нейроны гипоталамуса, которые отвечают за чувство голода, способны кардинально менять иммунный ответ организма.

Поразительные выводы

Достаточно было искусственно активировать эти нейроны – и через несколько часов в крови мышей уже фиксировали изменения, характерные для голодания. В частности, снижался уровень воспалительных моноцитов – иммунных клеток, которые играют роль в развитии воспалительных процессов.

"Причем такая реакция ничем не отличалась от той, что возникала у мышей, которые действительно длительное время не ели", – отметили исследователи.

Важно. Таким образом исследователи опровергли представление, что иммунная система реагирует на голодание только в ответ на дефицит питательных веществ. Ключевую роль здесь играет именно мозг.

Перспектива открытия

Это открытие открывает перспективы для новых подходов в лечении хронических воспалений, синдрома истощения при онкозаболеваниях, а также позволяет лучше понять, почему ожирение часто сопровождается воспалительными процессами, а недоедание – иммунной уязвимостью.

"Наше восприятие способно формировать тело на уровнях, которые мы не всегда осознаем", – отметил руководитель исследования доктор Джузеппе Д'Агостино.

Также, по словам профессора иммунологии Мэта Хепворта, эта работа подчеркивает важность связи между мозгом и иммунной системой.