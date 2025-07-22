Отравление в ресторане Кацурина во Львове: уже 76 пострадавших, в каком они состоянии
- Во Львове расследуют вспышку кишечной инфекции после посещения ресторана "Китайский привет", 76 человек госпитализированы, в том числе 10 детей и 2 беременных женщины.
- Выявлено Salmonella enteriditis у 25 пациентов и одного работника ресторана; среди пострадавших и владелец ресторана, который временно закрыл заведение.
Во Львове продолжается расследование масштабной вспышки кишечной инфекции, случившейся после посещения ресторана "Китайский привет", ресторатора Миши Кацурина. По последним данным, 76 человек госпитализированы с подозрением на отравление, среди них 10 детей и 2 беременных женщины.
По данным Центра общественного здоровья, у 25 пациентов и одного работника ресторана обнаружили бактерию Salmonella enteriditis, которая является причиной пищевого отравления. Лабораторная проверка еще четырех работников продолжается, информирует 24 Канал.
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В каком состоянии пострадавшие?
Согласно обновленной информации от ЦОС, 75 пациентов находятся во Львовской областной инфекционной клинической больнице, еще один человек – в Сокальской городской больнице. Состояние одного человека оценивают как тяжелое, остальные – средней тяжести. Ни одного пациента пока не выписано.
Что стало причиной вспышки?
По словам пострадавших, вспышка отравления связана с потреблением "Сингапурского чизкейка", популярной позиции меню. Среди пострадавших и сам владелец ресторана Миша Кацурин, который публично заявил, что заведение во Львове временно закрыто до завершения расследования.
Специалисты Госпродпотребслужбы во время проверки ресторана обнаружили грубые нарушения санитарных норм:
- кухонный инвентарь из разных цехов (мясного, овощного, кондитерского) мыли в одном помещении;
- нехватка отдельных емкостей с крышками для чистого инвентаря;
- сыпучие продукты хранились в коридоре подвала;
- отсутствует надлежащая маркировка уборочного инвентаря;
- не зафиксирован контроль температуры продуктов – чек-листы и журналы не предоставлены;
- только 7 из 23 работников имели действующие медицинские книжки. Другим рекомендовано временно отстраниться от работы.
Что с продуктами
По предварительным результатам: вода безопасна, вирусы гепатита, ротавирусы и энтеровирусы не обнаружены; мясо птицы и яйца соответствуют всем нормам безопасности, в частности по микробиологическим и химическим показателям; пищевые образцы, которые изъяли для анализа, еще исследуются. Как отметили эпидемиологи, не все продукты, которые исследуют, обязательно использовали для приготовления именно того блюда, которое вызвало отравление. Возможно использование другой партии яиц или ингредиентов.
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