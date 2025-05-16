Симптомы транзиторной ишемической атаки (ТИА), которую часто называют микроинсультом, обычно исчезают в течение 24 часов. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что последствия этого состояния могут сохраняться значительно дольше, сообщает 24 Канал.

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Как отмечает невролог Борис Модрау из больницы Ольборгского университета (Дания), у пациентов после перенесенной ТИА возможны такие проявления, как асимметрия лица, слабость конечностей или нарушение речи, которые проходят в течение дня.

Однако часть людей продолжает сталкиваться с различными проблемами: снижением общего самочувствия, трудностями в мышлении, депрессивными состояниями, тревожностью и хронической усталостью. По словам Модрау, у некоторых участников исследования ощущение усталости сохранялось даже через год после микроинсульта.

Новое исследование микроинсульта

В исследовании приняли участие 354 человека среднего возраста 70 лет, перенесших ТИА. Они отвечали на вопросы относительно своего самочувствия и уровня усталости в течение первых двух недель после эпизода, а также через три, шесть и двенадцать месяцев.

Анкета позволяла оценить пять типов усталости: общую усталость, физическую слабость, снижение активности, потерю мотивации и ментальное истощение. Оценки варьировались от 4 до 20 баллов: чем выше результат, тем сильнее проявления усталости.

Нетипичные симптомы микроинсульта

В начале исследования средний показатель составлял 12,3 балла, через три месяца снизился до 11,9, через шесть – до 11,4, а через год – до 11,1. На второй неделе после ТИА усталость более 12 баллов отмечали 61% участников, а через три, шесть и двенадцать месяцев 54%.

Магнитно-резонансная томография показала, что наличие тромбов наблюдалось как у тех, кто жаловался на усталость, так и у тех, кто чувствовал себя лучше. То есть усталость не обязательно связана с физическими последствиями инсульта.

Исследователи также обнаружили, что у пациентов с хронической усталостью вдвое чаще встречались эпизоды тревожности или депрессии в анамнезе.

Мы увидели, что длительная усталость достаточно распространенное явление среди участников нашего исследования. Если человек чувствовал значительную усталость в первые две недели после выписки из больницы, скорее всего, это ощущение останется на год,

– подчеркнул Борис Модрау.

По его мнению, дальнейшее наблюдение за пациентами с ТИА в течение нескольких месяцев позволит лучше выявлять тех, кто склонен к длительной усталости и требует специального ухода.

Авторы отмечают, что их работа не доказывает причинно-следственной связи между ТИА и хронической усталостью, а лишь фиксирует возможную взаимозависимость. Они также подчеркивают, что определенные ограничения исследования связаны с тем, что часть анкет заполняли родственники или опекуны пациентов, что могло повлиять на точность результатов, в частности в вопросах, касающихся усталости.