Известно, что женщина может снова забеременеть уже через три недели после родов, даже если она кормит грудью и у нее еще не восстановился менструальный цикл. Поэтому многие молодые мамы выбирают методы контрацепции, чтобы избежать нежелательной беременности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Послеродовая депрессия и гормональные контрацептивы

Однако новое исследование, проведенное на основе анализа данных 610 038 женщин из Дании, показало, что гормональные контрацептивы значительно повышают риск депрессивных расстройств. В первый год после родов у женщин, которые пользовались указанными препаратами, риск депрессии возрастал на 49%.

По подсчетам ученых, на каждые 100 000 женщин, которые используют гормональные контрацептивы, приходится дополнительно 180 случаев депрессии. Более того, чем раньше молодые мамы начинают принимать эти препараты, тем выше вероятность возникновения психических расстройств.

Особенно высокий риск развития депрессии обнаружили у женщин, которые принимают комбинированные оральные контрацептивы – он на 72% выше, чем у тех, кто не использовал гормональные методы контрацепции. Кроме того, женщины, которые используют контрацептивы только с прогестагеном (например, инъекции или определенные виды внутриматочных спиралей), сталкивались с депрессией на 40% чаще.