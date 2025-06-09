Ученые обнаружили неожиданную связь: низкокалорийные и другие ограничительные диеты могут усиливать симптомы депрессии, особенно у мужчин и людей с избыточным весом, пишет 24 Канал со ссылкой на BMJ Nutrition, Prevention & Health.

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Авторы исследования подчеркивают: несмотря на общепринятое мнение, что "здоровое" питание автоматически ведет к улучшению настроения, жесткие ограничения в калориях или питательных веществах могут вызвать обратный эффект. Такие диеты часто несбалансированы и провоцируют физиологический стресс, который негативно влияет на психическое состояние.

Новое исследование диет

В масштабном исследовании приняли участие 28 525 взрослых. Все они прошли опрос PHQ-9, оценивающий степень депрессивных симптомов. Вот некоторые интересные выводы:

Распространенность симптомов. Около 8% участников (2508 человек) сообщили о наличии симптомов депрессии.

Вес и депрессия. Среди участников с депрессивными симптомами 29% имели нормальный вес, 33% – избыточный, а 38% страдали ожирением.

Диеты. Лишь 13% участников придерживались какой-либо диеты: 8% – низкокалорийной, 3% – диеты с ограничением определенных продуктов, и 2% – устоявшегося режима (например, диабетической диеты).

Диеты и баллы депрессии: тревожные цифры

Исследование выявило четкую связь между соблюдением диет и уровнем депрессивных симптомов:

У тех, кто придерживался низкокалорийных диет, средний балл PHQ-9 был на 0,29 выше, чем у тех, кто не сидел на диете.

У людей с избыточным весом, которые придерживаются таких диет, балл был еще выше – на 0,46.

Самый большой скачок (на 0,61) наблюдался у тех, кто ограничивал определенные питательные вещества.

Различные диеты – разные симптомы

Исследователи также обнаружили, что характер депрессивных симптомов отличается в зависимости от типа диеты:

Низкокалорийные диеты чаще ассоциировались с когнитивно-аффективными симптомами: это трудности с мышлением, перепады настроения и снижение мотивации.

Диеты с ограничением питательных веществ были связаны с соматическими симптомами: хроническая усталость, тревога и даже боли.

Особенно уязвимыми оказались мужчины. У них все типы ограничительных диет ассоциировались с ухудшением психического состояния. Это может быть связано с более высокими метаболическими потребностями мужского организма.

Одна из ключевых деталей исследования – возможное расхождение между контролируемыми исследованиями и реальной жизнью. В лабораторных условиях участники диет часто получают сбалансированное питание под строгим контролем.

Однако вне лаборатории низкокалорийные диеты нередко приводят к дефициту жизненно важных веществ, таких как белок, витамины и омега-3 жирные кислоты. А это, свою очередь, негативно сказывается на когнитивной и эмоциональной сфере.