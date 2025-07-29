Кого коснутся изменения?
Об этом говорится в проекте приказа Минздрава "Об организации и проведении обязательных медицинских осмотров работников определенных категорий", передает 24 Канал. Документ подготовлен с учетом международных стандартов.
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Обязательные медицинские осмотры будут проходить:
- работники, имеющие контакт с вредными веществами или условиями (химикаты, радиация, вибрация, шум и т.д.);
- лица, которые работают на должностях с профессиональным отбором;
- работники до 21 года;
- работники, задействованные в ночных сменах.
Обратите внимание. Новые требования распространяются как на компании, так и на физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд.
Какими будут типы осмотров?
Согласно проекту, предусмотрено три вида медицинских осмотров:
- Предварительный – при приеме на работу, для оценки профессиональной пригодности.
- Периодический – зависит от специфики работы, помогает вовремя выявить болезни.
- Внеочередной – по требованию работника, врача, работодателя или госорганов.
В Минздраве отметили, что результаты осмотров не могут быть использованы для дискриминации работника, а должны служить только для мониторинга состояния здоровья.
Зачем меняют подход?
В Украине более 834 тысяч человек работают во вредных условиях. Ежегодно на медосмотры тратится более 6,6 млрд грн. В ведомстве надеются, что своевременная диагностика позволяет снизить уровень профессиональной заболеваемости на 14–16%, а это до 400 случаев ежегодно.
Справочно. Специалисты Международной организации труда подсчитали, что страны ежегодно теряют до 4% ВВП из-за несчастных случаев и профессиональных заболеваний. В Украине эти потери достигают 18 миллиардов гривен в год.
Поэтому, в Минздраве отметили, что новый порядок имеет целью предотвратить потери, уменьшить расходы на лечение и повысить стандарты безопасности труда.