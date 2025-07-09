На днях государственная компания "Медицинские закупки Украины" подписала контракт на поставку 9-валентной вакцины, которая обеспечивает защиту от наиболее опасных штаммов ВПЧ, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

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Вакцинации против ВПЧ в Украине

По информации Всемирной организации здравоохранения, именно типы вируса 16 и 18 отвечают почти за 70% случаев рака шейки матки. 9-валентная вакцина защищает сразу от 9 типов ВПЧ, из которых семь – высокого онкогенного риска.

Мировой опыт доказывает: в 75 странах уже действует бесплатная однодозовая вакцинация для девушек, а в целом прививки против ВПЧ входит в национальные программы в 149 странах мира.

Минздрав акцентирует: внедрение профилактической вакцинации имеет несколько ключевых преимуществ:

Украина адаптирует собственный календарь прививок к международным стандартам; Это позволяет существенно снизить уровень рака шейки матки и других заболеваний, связанных с ВПЧ; Максимальная эффективность вакцины достигается, если ее вводить до начала половой жизни, то есть до вероятного контакта с вирусом.

Первые партии вакцины ожидаются в конце 2025 года. Закупка осуществлена по специальному механизму управляемого доступа – благодаря этому Украина получает качественные препараты по лучшей цене путем прямых переговоров с производителем.

Сейчас вакцинация против ВПЧ в Украине рекомендована, а не обязательна: желающие могут приобрести вакцину самостоятельно. В ряде городов и общин (в частности, во Львове, Луцке, Ковеле, Одессе, Житомире, Полтаве и Киеве) местные бюджеты уже покрывают такие прививки для детей.

Что такое ВПЧ и почему это важно знать

Вирус папилломы человека – это группа из примерно 200 различных штаммов, которые передаются преимущественно половым путем и поражают кожу и слизистые оболочки как у женщин, так и у мужчин. По статистике, в течение жизни инфицируется не менее 75% людей, чаще всего в возрасте 20 – 25 лет.

Интересно, что в 90% случаев иммунитет самостоятельно подавляет ВПЧ в течение двух лет после заражения. Однако у части людей вирус становится причиной развития опасных онкологических заболеваний – не только шейки матки, но и полового члена, аноректальной области и горла.

Особенно коварными считаются типы 16 и 18 – именно они чаще всего провоцируют злокачественные процессы. Важный нюанс: ВПЧ – единственный вирус, который не проникает в кровь, поэтому не вызывает воспаление, а иммунная система “не замечает” угрозы и не формирует естественной защиты.

Введение бесплатной вакцинации против ВПЧ – это важный шаг в направлении профилактики онкологических болезней и заботы о здоровье нации. Чем раньше дети получат защиту, тем меньше шансов у вируса навредить в будущем.