В Украине прививки от дифтерии и столбняка обязательны для взрослых. Вакцина АДС-м вводится каждые 10 лет, начиная с 16-летнего возраста, и эти прививки доступны абсолютно бесплатно, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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Кроме обязательных, существуют и дополнительные – рекомендованные – вакцины. Их можно получить по рекомендации врача как в государственных, так и в частных медучреждениях.

Кому прививки нужны в первую очередь

Прежде всего врачи советуют рассмотреть дополнительную вакцинацию людям, которые имеют повышенный риск инфицирования или развития осложнений:

пациентам с хроническими заболеваниями;

людям старше 60 лет;

работникам сфер с большим кругом общения – медикам, педагогам, военным, сотрудникам транспорта, сферы обслуживания и ЖКХ;

путешественникам и всем с повышенным риском контакта с инфекциями.

Каких опасных болезней можно избежать благодаря вакцинации

Пневмококковая инфекция способна вызвать серьезные заболевания – от отита до менингита и сепсиса. Больше всего риску подвергаются люди пожилого возраста. Прививка помогает снизить вероятность тяжелых осложнений и избежать госпитализации.

Менингококковая инфекция – это бактериальное заболевание, что может вызвать менингит и сепсис. Передается во время тесного или длительного контакта. В Украине доступны вакцины против основных штаммов: A, C, W, Y.

Ветряная оспа (ветрянка) у взрослых обычно протекает значительно тяжелее, чем у детей, а во время беременности может быть особенно опасной. Если вы не болели ветрянкой в детстве, стоит подумать о вакцинации.

Гепатит А – инфекция, которая поражает печень и передается через загрязненную воду, пищу или руки. Особенно рекомендована вакцинация путешественникам, работникам в сфере общественного питания, военным и родителям детей.

Гепатит B может привести к хроническим поражениям печени, циррозу или даже раку. Вирус передается через кровь и биологические жидкости. Если вы родились до 2001 года (до введения обязательной вакцинации), посоветуйтесь с семейным врачом относительно прививки.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) опасен тем, что некоторые его типы могут приводить к развитию онкологических заболеваний – рака шейки матки, половых органов, ротовой полости. Лучшее время для вакцинации – до начала половой жизни, но прививка рекомендована и взрослым женщинам и мужчинам.

Грипп – болезнь, которая ежегодно приводит к многочисленным осложнениям даже у людей с крепким здоровьем. Особенно уязвимы пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Вакцинироваться рекомендуется ежегодно, перед началом эпидемического сезона.

COVID-19 может стать причиной серьезных осложнений у людей из групп риска: пожилого возраста, с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом. Вакцинация в Украине является бесплатной, а для лучшей защиты рекомендуются бустерные дозы.

Вакцинация – это простой и надежный способ обезопасить себя и своих родных. Заботьтесь о своем здоровье независимо от возраста.