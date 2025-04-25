Как сообщает издание China Daily, первая чип-операция состоялась в отделении Третьей народной больницы города Фуян. Результаты оказались удивительными: у пациента значительно уменьшилась тяга к алкоголю, передает 24 Канал.

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Что такое "чип трезвости"

Несмотря на название, это не электронное устройство, а лекарственный препарат – налтрексон гидрохлорид пролонгированного действия. Он блокирует рецепторы, которые вызывают чувство удовольствия от алкоголя, что помогает уменьшить психологическую зависимость. Препарат имплантируют под кожу в нижней части живота через небольшой разрез длиной всего 1 сантиметр. Вся процедура длится менее пяти минут и проводится под местной анестезией.

В случае Ли было использовано 10 таблеток препарата, каждая из которых по размеру напоминает соевый боб. Лекарство начинает действовать через четыре часа после имплантации и постепенно высвобождается в организме в течение более шести месяцев. Это устраняет необходимость принимать таблетки самостоятельно, что делает лечение удобным и надежным. Обычно достаточно одной процедуры.

Эффективность и клинические испытания

С апреля 2023 года до сентября 2024 года проводились клинические испытания II фазы в рамках двойного слепого исследования, организованного Второй больницей Сянья Центрального Южного университета в провинции Хунань. По результатам отчета, опубликованного в ноябре 2024 года, препарат показал высокий уровень безопасности и существенное уменьшение как общего потребления алкоголя, так и количества запойных дней.

На сегодня метод уже внедрен в ряде китайских городов, включая Чэнду, Вэньчжоу и Чжумадянь. В начале 2025 года 35-летний житель провинции Хубэй отметил, что после имплантации у него исчезло даже минимальное желание употреблять алкоголь, включая реакцию на его запах.

Перспективы терапии

Врачи отмечают, что алкоголизм является хроническим заболеванием, которое трудно поддается лечению, а традиционные методы часто сопровождаются высоким уровнем рецидивов. Новый подход может не только улучшить результаты лечения, но и положительно повлиять на качество жизни пациентов.

Сегодня процедура уже активно применяется в больницах по всему Китаю. Если терапия продолжит демонстрировать такую высокую эффективность, она имеет все шансы стать настоящим прорывом в борьбе с алкогольной зависимостью.