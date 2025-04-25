Як повідомляє видання China Daily, перша чипу операція відбулася у відділенні Третьої народної лікарні міста Фуян. Результати виявилися дивовижними: у пацієнта значно зменшилася потяг до алкоголю, передає 24 Канал.

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Що таке "чип тверезості"

Попри назву, це не електронний пристрій, а лікарський препарат – налтрексон гідрохлорид пролонгованої дії. Він блокує рецептори, які викликають почуття задоволення від алкоголю, що допомагає зменшити психологічну залежність. Препарат імплантують під шкіру в нижній частині живота через невеликий розріз довжиною всього 1 сантиметр. Вся процедура триває менше п’яти хвилин і проводиться під місцевою анестезією.

У випадку Лі було використано 10 таблеток препарату, кожна з яких за розміром нагадує соєвий біб. Ліки починають діяти через чотири години після імплантації та поступово вивільняються в організмі протягом понад шести місяців. Це усуває необхідність приймати таблетки самостійно, що робить лікування зручним та надійним. Зазвичай достатньо однієї процедури.

Ефективність і клінічні випробування

З квітня 2023 року до вересня 2024 року проводилися клінічні випробування II фази у рамках подвійного сліпого дослідження, організованого Другою лікарнею Сянʼя Центрального Південного університету в провінції Хунань. За результатами звіту, опублікованого в листопаді 2024 року, препарат показав високий рівень безпечності та суттєве зменшення як загального споживання алкоголю, так і кількості запійних днів.

На сьогодні метод уже впроваджено в ряді китайських міст, включаючи Ченду, Веньчжоу та Чжумадянь. На початку 2025 року 35-річний житель провінції Хубей зазначив, що після імплантації у нього зникло навіть мінімальне бажання вживати алкоголь, включаючи реакцію на його запах.

Перспективи терапії

Лікарі наголошують, що алкоголізм є хронічним захворюванням, яке важко піддається лікуванню, а традиційні методи часто супроводжуються високим рівнем рецидивів. Новий підхід може не лише покращити результати лікування, але й позитивно вплинути на якість життя пацієнтів.

Сьогодні процедура вже активно застосовується у лікарнях по всьому Китаю. Якщо терапія продовжить демонструвати таку високу ефективність, вона має всі шанси стати справжнім проривом у боротьбі з алкогольною залежністю.