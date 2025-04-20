Действительно ли полезно красное вино

Исследователи из Университета Брауна и Медицинской школы Уоррена Альперта провели масштабный анализ 42 наблюдательных исследований с участием почти 96 тысяч человек, чтобы проверить, насколько оправдано преимущество красного вина. О результатах рассказывает 24 Канал.

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Вывод: доказательств того, что оно реально снижает риск онкологии, пока недостаточно.

Несмотря на наличие полезных полифенолов в красном вине, их влияние, вероятно, преувеличено. Зато белое вино – хоть и содержит меньше этих соединений из-за особенностей производства – также способно оказывать положительный эффект, если употреблять его с умеренностью.

Преимущества белого вина для здоровья

Ученые связывают умеренное потребление белого вина с меньшим риском возрастных когнитивных расстройств. В журнале Journal of Nutritional Biochemistry указано, что полифенолы белого вина могут ослаблять воспалительные процессы, связанные с деменцией.

Заметьте. Особенно интересно в этом контексте так называемое оранжевое вино – белое вино, что ферментируется вместе с кожурой винограда. Благодаря этому в нем сохраняется больше полезных веществ.

Алкоголь все же не является безопасным

Впрочем, врачи отмечают: ни один из видов алкоголя не является безопасным. Даже небольшие дозы могут влиять на вес, ухудшать сон и нарушать работу пищеварительной системы.

Один бокал белого вина содержит около 130 калорий, а регулярное употребление алкоголя – один из факторов дисбаланса кишечной микрофлоры.

И, если же вы все же хотите насладиться вином, и ваш выбор – белое вино, диетологи советуют отдавать предпочтение сухим и низкокалорийным вариантам. Главное – не цвет напитка, а осознанность и умеренность в его потреблении.