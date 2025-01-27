Однако, у некоторых людей она может вызвать серьезные заболевания, такие как гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка), язвы (повреждение желудка, кишечника или пищевода) и некоторые формы рака желудка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gastroenterology.

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Какие существуют анализы на хеликобактер

Существует несколько методов для диагностики наличия хеликобактера в организме:

Тесты дыхания – пациенту предлагают выпить раствор или таблетки, содержащие углерод-14 (без вкуса и запаха). Если в организме есть бактерия, углерод будет выделяться во время расщепления раствора в желудке. Затем врач попросит вас выдохнуть в специальный пакет, и образец будет проанализирован в лаборатории. Положительный результат указывает на наличие инфекции. Анализ кала – с помощью этого теста выявляют антигены, то есть частицы бактерии. Анализ крови – позволяет выявить антитела, которые вырабатываются иммунной системой для борьбы с бактерией, если она попала в организм.

В некоторых случаях может быть проведена эндоскопия: тонкая трубка с камерой вводится через горло для осмотра желудка изнутри. Во время этой процедуры врач может взять образец ткани для лабораторного исследования (биопсия).

Кому нужен анализ на хеликобактер

Анализ назначают, если у вас есть симптомы, характерные для язвы желудка:

Боль в животе, которая периодически проходит и возвращается.

Неконтролируемая потеря веса.

Расстройства пищеварения – ощущение переполненности в верхней части живота, даже после небольшой порции пищи.

Тошнота.

Частая отрыжка.

Подготовка к анализу на хеликобактер

Для сдачи анализа крови специальная подготовка не нужна. Чтобы результаты анализов кала, эндоскопии и дыхательных тестов были надежными, врач может попросить вас временно прекратить прием некоторых препаратов, таких как антибиотики, ингибиторы протонной помпы и антациды.

Если вы принимаете какие-либо медикаменты, обязательно сообщите об этом врачу. Обычно перед эндоскопией рекомендуется не есть в течение ночи.

Интерпретация результатов на хеликобактер

Отрицательные результаты анализа свидетельствуют о том, что инфекции нет, и симптомы обусловлены другими причинами. В этом случае врач порекомендует дополнительные исследования для выявления источника проблемы.

Если инфекция подтверждена, врач назначит курс антибиотиков и другие медикаменты для облегчения состояния.