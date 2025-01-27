Однак, у деяких людей вона може викликати серйозні захворювання, такі як гастрит (запалення слизової оболонки шлунка), виразки (ушкодження шлунка, кишківника або стравоходу) й деякі форми раку шлунка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gastroenterology.

Також на тему Трихомоноз: що це за захворювання, як передається та лікується

Які існують аналізи на хелікобактер

Існує кілька методів для діагностики наявності хелікобактера в організмі:

Тести дихання – пацієнту пропонують випити розчин або таблетки, що містять вуглець-14 (без смаку й запаху). Якщо в організмі є бактерія, вуглець буде виділятися під час розщеплення розчину в шлунку. Потім лікар попросить вас видихнути в спеціальний пакет, і зразок буде проаналізовано в лабораторії. Позитивний результат вказує на наявність інфекції. Аналіз калу – за допомогою цього тесту виявляють антигени, тобто частинки бактерії. Аналіз крові – дозволяє виявити антитіла, які виробляються імунною системою для боротьби з бактерією, якщо вона потрапила в організм.

В деяких випадках може бути проведена ендоскопія: тонка трубка з камерою вводиться через горло для огляду шлунка зсередини. Під час цієї процедури лікар може взяти зразок тканини для лабораторного дослідження (біопсія).

Кому потрібен аналіз на хелікобактер

Аналіз призначають, якщо у вас є симптоми, характерні для виразки шлунка:

Біль в животі, який періодично минає і повертається.

Неконтрольована втрата ваги.

Розлади травлення – відчуття переповненості в верхній частині живота, навіть після невеликої порції їжі.

Нудота.

Часта відрижка.

Підготовка до аналізу на хелікобактер

Для здачі аналізу крові спеціальна підготовка не потрібна. Щоб результати аналізів калу, ендоскопії та дихальних тестів були надійними, лікар може попросити вас тимчасово припинити прийом деяких препаратів, таких як антибіотики, інгібітори протонної помпи та антациди.

Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, обов'язково повідомте про це лікарю. Зазвичай перед ендоскопією рекомендується не їсти впродовж ночі.

Інтерпретація результатів на хелікобактер

Негативні результати аналізу свідчать про те, що інфекції немає, і симптоми обумовлені іншими причинами. У цьому випадку лікар порекомендує додаткові дослідження для виявлення джерела проблеми.

Якщо інфекцію підтверджено, лікар призначить курс антибіотиків та інші медикаменти для полегшення стану.