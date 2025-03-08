5 найшкідливіших міфів про жіноче здоров'я

Останнім часом почали набувати популярності відеоролики, які висвітлюють проблему недостатньої уваги наукової спільноти до питань жіночого здоров'я. І справді, до недавнього часу кількість досліджень, у яких брали участь жінки, була досить обмеженою.

До Міжнародного дня боротьби за права жінок 24 Канал спростував найшкідливіші міфи про жіноче здоровʼя. Для цього ми використали такі джерела: Mayo Clinic, American Cancer Society та інші.

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Міф №1. Симптоми інфаркту у чоловіків і жінок ідентичні

Тривалий час існувала думка, що інфаркт проявляється однаково у людей обох статей. Про які саме ознаки йдеться?

Біль, що стискає грудну клітину, який може віддавати в ліву руку, щелепу або шию

Нудота, блювота.

Утруднене дихання.

Попри це, у жінок можуть з'являтися додаткові симптоми, які часто залишаються без уваги, навіть з боку лікарів:

Біль у ділянці шиї або спини, при цьому біль у грудях може взагалі бути відсутнім.

Відчуття тиску або дискомфорт нижче грудної клітки або трохи вище живота.

Виражена слабкість.

Запаморочення та випадки втрати свідомості.

Печія.

Сильне потовиділення.

Серцево-судинні захворювання залишаються однією з найчастіших причин смертності у світі. Брак знань про відмінності у симптомах інфаркту у жінок наражає їх на більшу небезпеку. Чим швидше близькі, сама людина чи медики розпізнають загрозливий стан, тим вищі шанси на своєчасну допомогу і збереження життя.

Міф №2. Бюстгальтери можуть призводити до раку грудей

Цей міф не має наукових підтверджень і давно спростований вченими. Скоріш за все, він виник через припущення, що бюстгальтер може спричиняти "застій лімфи", який нібито призводить до онкології молочних залоз. Однак наукових даних, що вказують на зв’язок між застоєм лімфи та раком грудей, просто немає.

Знизити ризики виникнення раку молочної залози можна іншими способами:

Регулярна фізична активність.

Зменшення або повна відмова від вживання алкоголю.

Контроль ваги.

Відмова від куріння.

Грудне вигодовування.

Обмеження тривалого приймання гормональної терапії в період постменопаузи (цей аспект краще обговорити з лікарем).

Ці дії, звісно, не дають стовідсоткової гарантії запобігання захворюванню, але вони позитивно впливають на загальний стан здоров’я жінки.

Міф №3. Народиш – і все мине

Дослідження показали, що у жінок із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ), які народили дітей, менструальний цикл може бути стабільнішим, а рівень тестостерону нижчим, ніж у тих, хто не має дітей. Проте ці дані потребують підтвердження у масштабніших дослідженнях.

Водночас уявлення, що вагітність покращує симптоми ендометріозу чи інших гінекологічних захворювань, науково не підтверджене. Експерти ВООЗ зазначають, що у понад третини жінок під час вагітності та пологів можуть виникнути певні проблеми зі здоров’ям, такі як нетримання сечі, тривожні стани, дискомфорт під час статевих актів.

Це зовсім не означає, що від вагітності потрібно відмовлятись без вагомих медичних причин. Однак такий підхід лише підкреслює важливість уважного ставлення до свого здоров’я в цей період і після народження дитини.

Міф №4. Відсутність оргазму під час проникнення – це неправильно

Не існує "правильних" чи "неправильних" жінок та чоловіків – кожна людина унікальна і має свої особливості.

Сучасні дослідження показали, що відсутність оргазму під час вагінального проникнення – це не відхилення, а нормальна фізіологія більшості жінок. Для досягнення задоволення багатьом з них потрібна стимуляція клітора. Міф про "неправильність", скоріш за все, виник через усталене уявлення про "традиційний" статевий акт.

Міф №5. Вакцинація проти ВПЛ можлива тільки до першого статевого контакту

Жінкам у віці до 45 років не варто відмовлятись від щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), навіть якщо в них вже був сексуальний досвід. Вакцинація здатна захистити від штамів вірусу, з якими організм ще не стикався, тим самим знижуючи ризик інфекцій і пов’язаних із ними захворювань, включно з раком шийки матки.

Однак важливо пам’ятати, що оптимальна ефективність вакцини досягається при введенні препарату у віці до 26 років.