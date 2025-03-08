5 самых вредных мифов о женском здоровье

В последнее время начали приобретать популярность видеоролики, освещающие проблему недостаточного внимания научного сообщества к вопросам женского здоровья. И действительно, до недавнего времени количество исследований, в которых участвовали женщины, было достаточно ограниченным.

К Международному дню борьбы за права женщин 24 Канал опроверг самые вредные мифы о женском здоровье. Для этого мы использовали такие источники: Mayo Clinic, American Cancer Society и другие.

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Миф №1. Симптомы инфаркта у мужчин и женщин идентичны

Долгое время бытовало мнение, что инфаркт проявляется одинаково у людей обоих полов. О каких именно признаках идет речь?

Боль, сжимающая грудную клетку, которая может отдавать в левую руку, челюсть или шею

Тошнота, рвота.

Затрудненное дыхание.

Несмотря на это, у женщин могут появляться дополнительные симптомы, которые часто остаются без внимания, даже со стороны врачей:

Боль в области шеи или спины, при этом боль в груди может вообще отсутствовать.

Ощущение давления или дискомфорт ниже грудной клетки или чуть выше живота.

Выраженная слабость.

Головокружение и случаи потери сознания.

Изжога.

Сильное потоотделение.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из самых частых причин смертности в мире. Недостаток знаний об отличиях в симптомах инфаркта у женщин подвергает их большей опасности. Чем быстрее близкие, сам человек или медики распознают угрожающее состояние, тем выше шансы на своевременную помощь и сохранение жизни.

Миф №2. Бюстгальтеры могут приводить к раку груди

Этот миф не имеет научных подтверждений и давно опровергнут учеными. Скорее всего, он возник из-за предположения, что бюстгальтер может вызывать "застой лимфы", который якобы приводит к онкологии молочных желез. Однако научных данных, указывающих на связь между застоем лимфы и раком груди, просто нет.

Снизить риски возникновения рака молочной железы можно другими способами:

Регулярная физическая активность.

Уменьшение или полный отказ от употребления алкоголя.

Контроль веса.

Отказ от курения.

Грудное вскармливание.

Ограничение длительного приема гормональной терапии в период постменопаузы (этот аспект лучше обсудить с врачом).

Эти действия, конечно, не дают стопроцентной гарантии предотвращения заболевания, но они положительно влияют на общее состояние здоровья женщины.

Миф №3. Родишь – и все пройдет

Исследования показали, что у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), которые родили детей, менструальный цикл может быть более стабильным, а уровень тестостерона ниже, чем у тех, кто не имеет детей. Однако эти данные нуждаются в подтверждении в более масштабных исследованиях.

В то же время представление, что беременность улучшает симптомы эндометриоза или других гинекологических заболеваний, научно не подтверждено. Эксперты ВОЗ отмечают, что у более трети женщин во время беременности и родов могут возникнуть определенные проблемы со здоровьем, такие как недержание мочи, тревожные состояния, дискомфорт во время половых актов.

Это вовсе не означает, что от беременности нужно отказываться без веских медицинских причин. Однако такой подход лишь подчеркивает важность внимательного отношения к своему здоровью в этот период и после рождения ребенка.

Миф №4. Отсутствие оргазма во время проникновения – это неправильно

Не существует "правильных" или "неправильных" женщин и мужчин – каждый человек уникален и имеет свои особенности.

Современные исследования показали, что отсутствие оргазма во время вагинального проникновения – это не отклонение, а нормальная физиология большинства женщин. Для достижения удовольствия многим из них требуется стимуляция клитора. Миф о "неправильности", скорее всего, возник из-за устоявшегося представления о "традиционном" половом акте.

Миф №5. Вакцинация против ВПЧ возможна только до первого полового контакта

Женщинам в возрасте до 45 лет не стоит отказываться от прививки против вируса папилломы человека (ВПЧ), даже если у них уже был сексуальный опыт. Вакцинация способна защитить от штаммов вируса, с которыми организм еще не сталкивался, тем самым снижая риск инфекций и связанных с ними заболеваний, включая рак шейки матки.

Однако важно помнить, что оптимальная эффективность вакцины достигается при введении препарата в возрасте до 26 лет.