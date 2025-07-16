В останні роки увагу дослідників привернув кофеїн, відомий своїми бадьорими властивостями. Низка великих досліджень вказує на те, що люди, які регулярно п'ють каву, рідше стикаються з депресією, пише 24 Канал з посилання на European Journal of Pharmacology.

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Цей зв'язок пояснюють тим, що кофеїн – натуральний стимулятор, здатний впливати на хімічні процеси в мозку. Однак автори недавньої публікації вирішили подивитися на ситуацію з іншого боку.

Як кишківник пов'язаний з мозком та настроєм?

У центрі їхнього дослідження виявилася так звана вісь "кишківник-мозок" – складна двостороння система взаємодії між травленням та центральною нервовою системою. Вона містить кишкову мікрофлору, імунітет, гормони та блукаючий нерв.

Якщо баланс мікробів у кишківнику порушується, це може негативно впливає і на психіку – через запальні процеси, що впливають на мозок. Цікаво, що кофеїн здатний змінювати склад мікробіоти.

Вчені з Чунцинського медичного університету вирішили перевірити, чи захищає кофеїн від депресії, на прикладі мишей. Для цього тварин піддавали стресу.

Після цього їх поділили на групи: одна отримувала кофеїн, інша – ні. Кофеїн вводили в певний час, щоб коректно оцінити його вплив.

Крім поведінкових тестів, аналізували склад кишкової мікрофлори, рівень білків, що відповідають за міцність кишкового бар'єра, та рівень запальних молекул у крові та гіпокампі – ділянці мозку, пов'язаній з настроєм.

Як кофеїн впливає на настрій?

Миші, які пережили стрес, але не отримували кофеїн, мали класичні ознаки депресії: худнули, втрачали інтерес до солодкого, ставали малорухливими та тривожними. На противагу їм, гризуни, яким давали кофеїн, поводилися як представники контрольної групи.

З'ясувалося, що хронічний стрес послаблює кишковий бар'єр – знижується кількість білків (ZO-1, клаудин-1, MUC2), що відповідають за його цілісність. В результаті шкідливі речовини, такі як ліпополісахариди, легше проникають у кров, викликаючи запалення. У мишей, які отримували кофеїн, цей процес був помітно менший: рівень запалення залишався низьким, як і склад мікробіоти – він майже не відрізнявся від контрольного.

Дослідники дійшли висновку: кофеїн допомагає зберігати здоров'я осі "кишківник-мозок", зміцнюючи бар'єр кишківника та баланс мікрофлори, що, ймовірно, знижує ризик розвитку депресивних станів при хронічному стресі.

Однак у цієї роботи є обмеження. В експерименті брали участь лише самці мишей, використовувалася одна доза кофеїну та один спосіб введення, що не відображає реальних умов для людини. Також кофеїн застосовувався швидше як профілактика, а не лікування депресії, що вже з'явилася.