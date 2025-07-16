В последние годы внимание исследователей привлек кофеин, известный своими бодрящими свойствами. Ряд крупных исследований указывает на то, что люди, которые регулярно пьют кофе, реже сталкиваются с депрессией, пишет 24 Канал со ссылкой на European Journal of Pharmacology.

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Эту связь объясняют тем, что кофеин – натуральный стимулятор, способен влиять на химические процессы в мозге. Однако авторы недавней публикации решили посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Как кишечник связан с мозгом и настроением?

В центре их исследования оказалась так называемая ось "кишечник-мозг" – сложная двусторонняя система взаимодействия между пищеварением и центральной нервной системой. Она содержит кишечную микрофлору, иммунитет, гормоны и блуждающий нерв.

Если баланс микробов в кишечнике нарушается, это может негативно влияет и на психику – через воспалительные процессы, влияющие на мозг. Интересно, что кофеин способен изменять состав микробиоты.

Ученые из Чунцинского медицинского университета решили проверить, защищает ли кофеин от депрессии, на примере мышей. Для этого животных подвергали стрессу.

После этого их поделили на группы: одна получала кофеин, другая – нет. Кофеин вводили в определенное время, чтобы корректно оценить его влияние.

Кроме поведенческих тестов, анализировали состав кишечной микрофлоры, уровень белков, отвечающих за прочность кишечного барьера, и уровень воспалительных молекул в крови и гиппокампе – участке мозга, связанной с настроением.

Как кофеин влияет на настроение?

Мыши, которые пережили стресс, но не получали кофеин, имели классические признаки депрессии: худели, теряли интерес к сладкому, становились малоподвижными и тревожными. В противовес им, грызуны, которым давали кофеин, вели себя как представители контрольной группы.

Выяснилось, что хронический стресс ослабляет кишечный барьер – снижается количество белков (ZO-1, клаудин-1, MUC2), отвечающих за его целостность. В результате вредные вещества, такие как липополисахариды, легче проникают в кровь, вызывая воспаление. У мышей, получавших кофеин, этот процесс был заметно меньше: уровень воспаления оставался низким, как и состав микробиоты – он почти не отличался от контрольного.

Исследователи пришли к выводу: кофеин помогает сохранять здоровье оси "кишечник-мозг", укрепляя барьер кишечника и баланс микрофлоры, что, вероятно, снижает риск развития депрессивных состояний при хроническом стрессе.

Однако у этой работы есть ограничения. В эксперименте участвовали только самцы мышей, использовалась одна доза кофеина и один способ введения, что не отражает реальных условий для человека. Также кофеин применялся скорее как профилактика, а не лечение уже появившейся депрессии,.