Зниження ціни на ліки: Шмигаль повідомив деталі рішення РНБО

З ініціативи Президента України Володимира Зеленського під час засідання РНБО ухвалили комплекс заходів, які сприятимуть зниженню вартості ліків для громадян.

Зокрема, українські фармацевтичні компанії змусять зменшити ціни на 100 препаратів, які мають найбільший попит на 30%, починаючи з 1 березня, про це повідомив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 Канал.

Також на тему У Польщі хочуть скасувати безкоштовне медобслуговування для українців – що відомо

Крім того, на виконання рішення РНБО, Кабінет Міністрів впроваджує додаткові кроки для зменшення цін на ліки.

Як планують зменшити ціни на ліки

Встановлення ліміту на торгівельну націнку для аптек – не більше 35% для безрецептурних ліків та регресивної шкали для рецептурних. Постачальники отримають право додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від категорії препарату.

Підсилення контролю за забезпеченням лікарень необхідними медикаментами, щоб пацієнти отримували їх безкоштовно.

У рамках ініціативи "Зимова підтримка" значно розширено програму "Доступні ліки", на що в бюджеті передбачено понад 6 мільярдів гривень.

Поліпшення доступності медичних препаратів у різних регіонах. "Укрпошта" забезпечує безоплатне доставлення ліків по всій території країни, а мобільні аптеки, запущені Урядом торік, вже працюють у 650 населених пунктах.

Починаючи із липня 2025 року, всі аптеки зобов’язані підписати договір із НСЗУ і долучитися до програми "Доступні ліки" для відпуску препаратів.

Ці заходи зроблять ліки доступнішими для кожного українця, забезпечивши прозоре ціноутворення та розширення мережі послуг,

– зазначив Шмигаль.

Критика ініціативи зниження ціни на ліки

Багато експертів наголошують, що такі дії можуть призвести до дефіциту ліків, адже ціна формується під впливом багатьох факторів. А примусове її зниження може призвести до того, що фармкомпаніям буде невигідно випускати препарати, на які діятиме знижка.

Співзасновник Українського центру охорони здоров'я та колишній заступник міністра охорони здоровʼя Павло Ковтонюк, зазначив, що люди зі скромними статками не повинні купувати життєво необхідні препарати.

Намагатися регулювати ціни на ринку (якщо тільки не йдеться про порушення законів) – це втрата часу. Це завжди робить тільки гірше. Таких спроб було вже багато, занадто багато. Остання – зменшення ПДВ на ліки до 7% (інші товари мають 20%). Це діє і досі, а ліки "дешевшими" не стають,

– пояснив Павло Ковтонюк.

Він додав, щоб розвивати економіку – потрібно менше регулювати ринки і збільшувати програми покриття ліків для незаможних.