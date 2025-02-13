Хто матиме право на безкоштовну медицину

Хоча формально безкоштовне обслуговування не скасовують, його доступність значно обмежать, інформує 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine Today.

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Відтепер скористатися медичними послугами безоплатно зможуть лише ті українці, які:

працевлаштовані та сплачують страхові внески;

є зареєстрованими платниками медичного страхування в Польщі.

Причини змін

За офіційною версією, нові правила мають зрівняти права українських біженців з громадянами Польщі, які також сплачують страхові внески, щоб отримувати доступ до медичних послуг.

Однак протягом останніх трьох років у польському суспільстві зростало невдоволення тим, що українці користуються безкоштовною медициною, у той час як для громадян Польщі це є платною послугою через страхові внески.

Що зміниться для українців

Якщо законопроєкт набуде чинності, ті українські біженці, які не працюють і не платять страхові внески, більше не матимуть права на безкоштовне лікування.

Натомість українці, які офіційно працюють у Польщі та сплачують податки, збережуть можливість користуватися системою охорони здоров'я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Зауважте. Цей законопроєкт є частиною ширшої політичної ініціативи, запропонованої Рафалом Тшасковським – кандидатом на посаду президента Польщі. Його програма передбачає, що будь-які соціальні виплати та пільги для біженців мають бути прив'язані до їхнього внеску в економіку країни – зокрема, через працевлаштування та сплату податків.