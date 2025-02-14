Снижение цены на лекарства: Шмыгаль сообщил детали решения СНБО
По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского во время заседания СНБО приняли комплекс мер, которые будут способствовать снижению стоимости лекарств для граждан.
В частности, украинские фармацевтические компании заставят уменьшить цены на 100 препаратов, которые пользуются наибольшим спросом на 30%, начиная с 1 марта, об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 Канал.
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Кроме того, во исполнение решения СНБО, Кабинет Министров внедряет дополнительные шаги для уменьшения цен на лекарства.
Как планируют уменьшить цены на лекарства
- Установление лимита на торговую наценку для аптек – не более 35% для безрецептурных лекарств и регрессивной шкалы для рецептурных. Поставщики получат право добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от категории препарата.
- Усиление контроля за обеспечением больниц необходимыми медикаментами, чтобы пациенты получали их бесплатно.
- В рамках инициативы "Зимняя поддержка" значительно расширена программа "Доступные лекарства", на что в бюджете предусмотрено более 6 миллиардов гривен.
- Улучшение доступности медицинских препаратов в разных регионах. "Укрпочта" обеспечивает бесплатную доставку лекарств по всей территории страны, а мобильные аптеки, запущены Правительством в прошлом году, уже работают в 650 населенных пунктах.
- Начиная с июля 2025 года, все аптеки обязаны подписать договор с НСЗУ и присоединиться к программе "Доступные лекарства" для отпуска препаратов.
Эти меры сделают лекарства более доступными для каждого украинца, обеспечив прозрачное ценообразование и расширение сети услуг,
– отметил Шмыгаль.
Критика инициативы снижения цены на лекарства
Многие эксперты отмечают, что такие действия могут привести к дефициту лекарств, ведь цена формируется под влиянием многих факторов. А принудительное ее снижение может привести к тому, что фармкомпаниям будет невыгодно выпускать препараты, на которые будет действовать скидка.
Соучредитель Украинского центра здравоохранения и бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, отметил, что люди со скромными доходами не должны покупать жизненно необходимые препараты.
Пытаться регулировать цены на рынке (если только речь не идет о нарушении законов) – это потеря времени. Это всегда делает только хуже. Таких попыток было уже много, слишком много. Последняя – уменьшение НДС на лекарства до 7% (другие товары имеют 20%). Это действует до сих пор, а лекарства "дешевле" не становятся,
– объяснил Павел Ковтонюк.
Он добавил, чтобы развивать экономику – нужно меньше регулировать рынки и увеличивать программы покрытия лекарств для малоимущих.
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