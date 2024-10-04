Тиск залежить від характеристик судин, таких як еластичність їхніх стінок та здатність їхніх м’язів працювати. З втратою еластичності або звуженням просвіту кровоносних судин кровопостачання тканин погіршується, пиши Hypertension.

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Різний тиск на руках

Серце намагається компенсувати це, що збільшує навантаження на нього. Атеросклеротичні бляшки також можуть перешкоджати кровотоку, що впливає на тиск. Тому різницю артеріального тиску в руках використовують для ідентифікації початкових ознак серцево-судинних захворювань і міжнародні стандарти рекомендують вимірювати тиск в обох руках.

Існують конкретні вказівки: у європейських країнах особлива увага приділяється пацієнтам із різницею систолічного тиску понад 15 мм рт.ст.. Однак, нещодавно було запропоновано зменшити цей поріг до 10 мм рт.ст..

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Дослідники з Університету Ексетера вивчали всі наявні дослідження, пов'язані з вимірюванням тиску на обох руках, і створили глобальну базу даних Interpress-IPD, поєднуючи дані 53827 учасників з різних країн світу.

Аналізуючи різницю в тиску та історії хвороби людей за десятиліття, вони дійшли висновку, що верхня допустима межа різниці становить 10 мм рт.ст. Перевищення цього значення сигналізує про можливі проблеми із серцево-судинною системою.

Результати дослідження підтвердили: чим більша різниця в тиску між руками, тим більша ймовірність серцево-судинних захворювань, отже, при оцінці ризику важливо вимірювати тиск на обох руках.