Робота, яка висвітлює вплив вейпінгу на організм, була опублікована у науковому журналі Nicotine & Tobacco Research. Дослідження об’єднало зусилля вчених з Університету Джонса Хопкінса та низки інших університетів США й охопило майже 250 тисяч учасників, передає 24 Канал.

Також на тему Що шкідливіше для зубів – цигарки чи вейп

Нове дослідження вейпу

Учасників дослідження поділили на групи залежно від їхніх звичок: користувачі виключно електронних сигарет (3164 особи), курці звичайних сигарет (33 778 осіб), ті, хто поєднував обидва способи (8316 осіб), а також повністю некурці (203 932 особи).

Протягом чотирьох років дослідники спостерігали за станом здоров’я учасників і фіксували нові діагнози, враховуючи такі фактори, як вік, стать, етнічна приналежність і індекс маси тіла. У ході спостережень було виявлено:

23 745 нових випадків гіпертонії;

13 179 випадків цукрового діабету другого типу;

7 925 випадків ХОЗЛ;

9 801 випадок серцевої недостатності;

6 139 випадків атеросклеротичних серцево-судинних захворювань.

Вейпи і електронні цигарки шкодять легеням

Аналіз даних показав, що користувачі вейпів мають значно вищий ризик розвитку ХОЗЛ порівняно з некурцями. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, це захворювання посідає четверту сходинку серед провідних причин смертності у світі, забравши близько 3,5 мільйона життів у 2021 році.

Крім того, серед користувачів електронних сигарет віком від 30 до 70 років був зафіксований підвищений ризик гіпертонії. Однак дослідження не виявило зв'язку між вейпінгом та іншими зазначеними захворюваннями.

На противагу цьому, у курців традиційних сигарет була виявлена значуща кореляція з усіма зазначеними патологіями. Схожі результати були отримані серед тих, хто поєднував куріння з вейпінгом, причому їхні ризики виявилися навіть вищими, ніж у тих, хто курив виключно тютюнові вироби.

Попри те, що результати дослідження показують, що вейпінг завдає організму менше шкоди порівняно з курінням тютюну або їхнім поєднанням, фахівці акцентують на виявленому зв'язку з ХОЗЛ і гіпертонією. Вчені підкреслюють необхідність подальших досліджень довгострокових наслідків використання електронних сигарет.