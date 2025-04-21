Работа, которая освещает влияние вейпинга на организм, была опубликована в научном журнале Nicotine & Tobacco Research. Исследование объединило усилия ученых из Университета Джонса Хопкинса и ряда других университетов США и охватило почти 250 тысяч участников, передает 24 Канал.
Также на тему Что вреднее для зубов – сигареты или вейп
Новое исследование вейпа
Участников исследования разделили на группы в зависимости от их привычек: пользователи исключительно электронных сигарет (3164 человека), курильщики обычных сигарет (33 778 человек), те, кто совмещал оба способа (8316 человек), а также полностью некурящие (203 932 человека).
В течение четырех лет исследователи наблюдали за состоянием здоровья участников и фиксировали новые диагнозы, учитывая такие факторы, как возраст, пол, этническая принадлежность и индекс массы тела. В ходе наблюдений было выявлено:
- 23 745 новых случаев гипертонии;
- 13 179 случаев сахарного диабета второго типа;
- 7 925 случаев ХОБЛ;
- 9 801 случай сердечной недостаточности;
- 6 139 случаев атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.
Вейпы и электронные сигареты вредят легким
Анализ данных показал, что пользователи вейпов имеют значительно более высокий риск развития ХОБЛ по сравнению с некурящими. По данным Всемирной организации здравоохранения, это заболевание занимает четвертую строчку среди ведущих причин смертности в мире, забрав около 3,5 миллиона жизней в 2021 году.
Кроме того, среди пользователей электронных сигарет в возрасте от 30 до 70 лет был зафиксирован повышенный риск гипертонии. Однако исследование не выявило связи между вейпингом и другими указанными заболеваниями.
В противовес этому, у курильщиков традиционных сигарет была выявлена значимая корреляция со всеми указанными патологиями. Похожие результаты были получены среди тех, кто совмещал курение с вейпингом, причем их риски оказались даже выше, чем у тех, кто курил исключительно табачные изделия.
Несмотря на то, что результаты исследования показывают, что вейпинг наносит организму меньше вреда по сравнению с курением табака или их сочетанием, специалисты акцентируют на выявленной связи с ХОБЛ и гипертонией. Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований долгосрочных последствий использования электронных сигарет.