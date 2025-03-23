Хто має вищі ризики депресії: "сови" чи "жайворонки"

Люди, які звикли жити ночами ("сови"), можуть мати вищий ризик розвитку депресії порівняно з тими, хто прокидається рано і активно проводить день ("жайворонки").

Такі висновки містить нове дослідження, опубліковане у науковому журналі PLOS One, повідомляє 24 Канал.

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Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 546 студентів віком від 17 до 28 років, які навчаються в Університеті Суррея (Англія). Вони заповнювали онлайн-анкети, де відповідали на питання про свій режим сну, вживання алкоголю, уважність, а також рівень тривожності та депресії.

Результати показали, що студенти з вечірнім хронотипом ("сови") мають значно вищий ризик розвитку депресії, ніж ті, хто віддає перевагу ранковому способу життя ("жайворонки").

Довідково. Хронотип — це індивідуальна схильність до певного часу сну і неспання, що визначає природний добовий ритм організму.

Близько 50% молодих людей є "совами", і серед них ризик депресії вищий. Тому вивчення цього зв’язку є важливим,

– зазначив Саймон Еванс, доктор філософії, викладач неврології та дослідник Школи психології Університету Суррея.

Як сон і алкоголь впливають на ризик депресії

Дослідники вважають, що підвищений ризик депресії у "сов" може бути пов'язаний з поганою якістю сну, більшим вживанням алкоголю та зниженою концентрацією уваги. Хоча сам хронотип не викликає депресії, ці супутні фактори можуть впливати на психічне здоров'я.

"Медитація, поліпшення якості сну та зменшення вживання алкоголю, позитивно впливають на психічне здоров’я людей з вечірнім хронотипом", – зазначив Еванс.

Зв'язок між сном і психічним здоров'ям

Сон і психічне здоров'я взаємопов’язані. Проблеми зі сном можуть бути симптомом депресії або навіть сприяти її розвитку. Вчені вважають, що зміна факторів ризику може допомогти знизити ймовірність розвитку депресії у людей з вечірнім хронотипом.