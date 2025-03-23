Кто имеет более высокие риски депрессии: "совы" или "жаворонки"

Люди, которые привыкли жить по ночам ("совы"), могут иметь более высокий риск развития депрессии по сравнению с теми, кто просыпается рано и активно проводит день ("жаворонки").

Такие выводы содержит новое исследование, опубликованное в научном журнале PLOS One, сообщает 24 Канал.

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Детали исследования

В исследовании приняли участие 546 студентов в возрасте от 17 до 28 лет, которые учатся в Университете Суррея (Англия). Они заполняли онлайн-анкеты, где отвечали на вопросы о своем режиме сна, употребление алкоголя, внимательность, а также уровень тревожности и депрессии.

Результаты показали, что студенты с вечерним хронотипом ("совы") имеют значительно более высокий риск развития депрессии, чем те, кто предпочитает утренний образ жизни ("жаворонки").

Справочно. Хронотип - это индивидуальная склонность к определенному времени сна и бодрствования, что определяет естественный суточный ритм организма.

Около 50% молодых людей являются "совами", и среди них риск депрессии выше. Поэтому изучение этой связи является важным,

– отметил Саймон Эванс, доктор философии, преподаватель неврологии и исследователь Школы психологии Университета Суррея.

Как сон и алкоголь влияют на риск депрессии

Исследователи считают, что повышенный риск депрессии у "сов" может быть связан с плохим качеством сна, большим употреблением алкоголя и сниженной концентрацией внимания. Хотя сам хронотип не вызывает депрессии, эти сопутствующие факторы могут влиять на психическое здоровье.

"Медитация, улучшение качества сна и уменьшение употребления алкоголя, положительно влияют на психическое здоровье людей с вечерним хронотипом", – отметил Эванс.

Связь между сном и психическим здоровьем

Сон и психическое здоровье взаимосвязаныі. Проблемы со сном могут быть симптомом депрессии или даже способствовать ее развитию. Ученые считают, что изменение факторов риска может помочь снизить вероятность развития депрессии у людей с вечерним хронотипом.