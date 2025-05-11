Біологічна бомба: чому ринки диких тварин – небезпечна зона
- Ринки диких тварин у Китаї можуть бути джерелом пандемій SARS у 2003-му і COVID-19 у 2020-му.
- Віруси SARS-CoV і SARS-CoV-2 виникли через передачу від кажанів до диких ссавців, а потім до людини, з рекомбінацією в популяціях кажанів до появи у людей.
Пандемії SARS у 2003-му та COVID-19 у 2020-му, ймовірно, мали спільне джерело – ринки диких тварин у Китаї.
Про це йдеться у новому генетичному дослідженні, опублікованому в журналі Cell, інформує 24 Канал.
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Як виникли віруси
Вчені простежили еволюцію коронавірусів і виявили: і SARS-CoV, і SARS-CoV-2 виникли у результаті передачі вірусу від кажанів до диких ссавців, а потім – до людини. Шлях зараження пролягає через тісний контакт тварин на ринках, де продавали диких звірів із різних регіонів.
"Ці історії майже дзеркальні", – зазначив співавтор дослідження, вірусолог Джонатан Пекар.
Деталі дослідження
Науковці проаналізували понад 250 коронавірусів та десятки споріднених вірусів у кажанів і ссавців. З'ясувалося, що в обох випадках віруси зазнали фінального "рекомбінування" у популяціях кажанів ще до появи в людей: SARS – близько 2001 року, COVID-19 – між 2012 і 2014 роками.
Віруси виникли у містах, що розташовані далеко від природного ареалу кажанів, тому вчені вважають, що їх перенесли через торгівлю дикими тваринами.
Коли продаєш дику фауну в центрі мегаполісу – пандемія лише питання часу,
– заявив ще один автор, біолог Майкл Воробей з Університету Аризони.
Чи витік вірус з лабораторії
Щодо теорії витоку з лабораторії в Ухані – доказів, що вірус там був до пандемії, немає. Попри припущення деяких спецслужб США, ці твердження не підтверджені відкритими науковими даними. Натомість дослідники виявили уханський ринок морепродуктів як можливе джерело перших заражень – саме там продавали диких ссавців і були зібрані зразки вірусу з унікальними мутаціями.
Вчені також підкреслюють, що рекомбінація коронавірусів у кажанів – це постійний процес. Так виникають нові варіанти, частина яких здатна заражати людей. Саме ці "готові" віруси можуть потрапити на міські ринки разом із тваринами – і запустити ланцюг заражень.
Попри це, скептики вказують на відсутність виявленої "проміжної тварини", яка передала вірус людині. Дослідження ускладнене тим, що з ринку в Ухані вилучили всіх тварин ще до початку розслідування, а після заборони торгівлі фермери знищили залишки поголів’я.
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