Повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Звідки може походити коронавірус

Посадові особи охорони здоров’я та ЗМІ часто використовували публікацію "Близьке походження SARS-CoV-2", щоб "дискредитувати теорію витоку з лабораторії" в Ухані. І що висувався нібито інспірований доктором Фаучі "переважний наратив про те, що COVID-19 виник природним шляхом".

Втім, у Білому домі стверджують, що вірус має біологічну характеристику, яка не трапляється в природі.

Дані показують, що всі випадки COVID-19 походять від одного введення в організм людини. Це суперечить попереднім пандеміям, коли було кілька побічних ефектів,

– зазначаться у висновках, опублікованих на порталі COVID.gov.

Також у Білому домі зазначають, що саме в Ухані розташована одна з провідних китайських лабораторій з дослідження SARS, "яка має історію проведення досліджень посилення функцій (зміни генів і перезарядження організму) за неадекватних рівнів біобезпеки".

Американська сторона звертає увагу й на те, що ще восени 2019 року кілька співробітників Уханьського інституту вірусології мали симптоми, подібні до COVID-19, тобто "за кілька місяців" до того, як світом почала поширюватися ця хвороба.

Майже за всіма науковими мірками, якби були докази природного походження, вони вже були б відкриті. Але це не так,

– зазначається у звіті.

У Білому домі вважають найбільш ймовірною версію про лабораторне походження вірусу, пов’язане з дослідженнями з підвищення функції.

"Нинішні державні механізми контролю за цим небезпечним дослідженням посилення функцій є неповними, дуже заплутаними та не мають глобального застосування", – вказується у заяві офіційного Вашингтона.

До слова, Федеральна служба розвідки Німеччини ще у 2020 році також дійшла висновку про те, що пандемія COVID-19, найімовірніше, виникла через витік вірусу з лабораторії в Ухані. Однак ці дані довгий час нерозголошувалися через практику нерозкриття деталей діяльності розвідки.