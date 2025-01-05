Припускають, що він може стати причиною для нової епідемії, як COVID-19. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.

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Що відомо про новий вірус з Китаю

У Китаї протягом останніх днів, за даними ЗМІ, стався раптовий сплеск респіраторних захворювань, що "нагадує людям про подібний сплеск під час COVID-19". HMPV викликає грипоподібні симптоми та може призвести до серйозних респіраторних проблем, особливо серед дітей та вразливих груп.

Згідно з оприлюдненою інформацією, не респіраторний вірус, який викликає інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів. Хвороба була вперше виявлена ​​у 2001 році, проте вакцини, щоб запобігти цьому, розроблено не було. В Індонезії, Індії та Японії застерегли своїх громадян бути в курсі ситуації в Китаї.

Зокрема, їм радять вжити необхідних заходів обережності. Симптоми HMPV схожі на симптоми грипу, такі як кашель, лихоманка, закладеність носа та задишка. Втім, зазначається, що у важких випадках вірус може призвести до таких ускладнень, як бронхіт або пневмонія.

Здебільшого, як зазначає NDTV, інкубаційний період триває від 3 до 7 днів, час для повного одужання від хвороби може тривати ще впродовж кількох днів. Оскільки захворювання є інфекційним, воно може передаватися від людини до людини повітрям, а також через дотик, зокрема під час кашлю або чхання.

Вважають, що цей вірус є подібним до COVID-19 через респіраторний шлях ураження та симптоми/