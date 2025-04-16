Про це повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова, передає 24 Канал. Зазначають, що лікарі запідозрили патологію ще до народження – під час планового пренатального скринінгу УЗД-спеціалісти помітили, що серце дитини розвивається неправильно.

Дивіться також З ноги львів'янина витягнути паразита довжиною 11 сантиметрів

Обстеження дитини ще почали в утробі

Вагітну скерували у Лікарню святого Миколая, де фахівці підтвердили складний діагноз – синдром гіпоплазії лівих відділів серця.

У хлопчика виявили тяжку ваду серця / Фото Першого медоб'єднання Львова

Це одна з найважчих вроджених вад: ліва частина серця не виконує свої функції, тож організм не отримує достатньо кисню. Без операції діти з такою патологією не виживають після народження,

– розповіли в медзакладі.

Народження малюка та операція

Хлопчик, якого назвали Нестором, з'явився на світ на 41-му тижні. Перші шість днів він провів у реанімації, а на сьомий – команда під керівництвом завідувача відділення кардіохірургії Олександра Ячніка провела йому операцію Норвуда.

Довідково. Це втручання передбачає, що права частина серця бере на себе функцію лівої, забезпечуючи кровообіг по всьому тілу.

Операція маленького Нестора минула успішно / Фото Першого медоб'єднання Львова

Операція тривала 7 годин і минула успішно. Попереду у Нестора ще кілька етапів лікування, аби повністю скоригувати серцеву ваду.