Виявилось, що гіпоталамус – ділянка мозку, яка контролює апетит – може запускати зміни в імунній системі навіть за умови, що тіло не перебуває в реальному стані голоду. Дослідники опубліковали висновки в журналі Science Immunology, передає 24 Канал.

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Деталі дослідження

У ході експерименту мишам штучно активували нейрони, які сигналізують про голод. У результаті імунна система реагувала так само, як при справжньому голодуванні: у крові зменшувалася кількість запальних клітин, що вказує на швидке пристосування організму.

Це відкриття може стати проривом у лікуванні запальних захворювань, синдрому виснаження при онкології, а також пояснює зв'язок між ожирінням і хронічним запаленням.

"Наше тіло реагує не лише на те, що ми їмо, а й на те, як мозок сприймає ці сигнали. Це підтверджує глибокий зв’язок між психікою та фізіологією", – зазначає керівник дослідження доктор Джузеппе Д’Агостіно.

Професор імунології Метт Хепворт додав також, що тепер науковці можуть краще зрозуміти, як керувати цим "мозковим перемикачем" — і використовувати його для лікування не лише фізичних, а й психічних розладів.