Коти, які живуть на фермах, можуть контактувати з птахами, поїдаючи їхні туші або заражену кормову сировину. У весняний період 2024 року в одній з фермерських господарств у Південній Дакоті було зафіксовано смерть котів: 10 особин загинули від високопатогенного штаму H5N1, повідомляє 24 Канал з посиланням на Taylor and Francis.

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Вірус вражає нервові клітини

У хворих тварин спостерігалися не лише респіраторні розлади, але й судоми з втратою координації. Подібні симптоми фіксували у диких ссавців, таких як лисиці та норки, що вказує на продовження адаптації вірусу до організмів ссавців.

Патологоанатомічний аналіз мозку та легень двох котів, що загинули в Південній Дакоті, показав високу концентрацію вірусу в мозкових тканинах і низький рівень у легенях, що вказує на виражену нейротропність вірусу – його здатність інфікувати та пошкоджувати нервові клітини.

Пташиний грип стає заразнішим

Міжнародна дослідницька група під керівництвом Суреша Кучипуді з Піттсбурзького університету проаналізувала геном вірусу, виділеного у двох загиблих котів, і порівняла його зі зразками, раніше виявленими на сусідній молочній фермі у великої рогатої худоби, а також зі штамами, виділеними у домашніх котів в інших регіонах.

Аналіз виявив кілька унікальних мутацій. Зокрема, зміни в білку гемагглютинині (HA) – T143A – можуть підвищити інфекційність вірусу та його здатність адаптуватися до нових господарів, а також дозволити йому уникати імунної відповіді. Також було виявлено дві мутації – F314L і L342Q – у білку PA (полімеразі), який бере участь у зборі вірусного генетичного матеріалу, що може вплинути на вірулентність штаму.

Мутації, ймовірно, виникли в організмах заражених котів, що має значення, оскільки коти мають рецептори, з якими вірус пташиного грипу та вірус сезонного грипу легко зв’язуються. Таке "подвійне" зараження може призвести до мутацій та подальшої передачі вірусу пташиного грипу від домашніх улюбленців до людей.

Високий ризик для людей

На сьогодні немає підтверджених випадків передачі вірусу від котів до людей, проте близькі контакти з зараженими улюбленцями, особливо на птахофабриках, можуть сприяти розповсюдженню вірусу серед людей.

Вчені попереджають про необхідність постійного моніторингу генетичних мутацій вірусу H5N1 і контролю за станом здоров’я як домашніх, так і диких тварин, оскільки раніше проведені дослідження показали, що вірус пташиного грипу з часом швидше адаптується та успішно перетинає міжвидовий бар'єр.