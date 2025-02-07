Особливо це порадує тих, хто любить овочі, адже вони є джерелом важливого для пігментації антиоксиданту – лютеоліну. Його унікальні властивості вдалося виявити завдяки експериментам на мишах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Antioxidants.

Також на тему Спеція, яка допоможе відновити м’язи після тренувань

Новий спосіб боротьби з сивиною

Фахівці спеціально вивели гризунів, у яких процес посивіння нагадує людський. Основною метою дослідження було перевірити, чи здатні антиоксиданти сповільнити або зупинити втрату кольору шерсті.

Результати виявилися несподіваними: шерсть гризунів, яким вводили лютеолін, зберігала свій природний колір, тоді як в інших мишей вона сивіла. Вчені також зазначили, що цей антиоксидант впливає виключно на пігментацію, не зачіпаючи ні ріст, ні випадання шерсті. Хоча наразі ефективність лютеоліну підтверджена лише на тваринах, фахівці припускають, що його дія на людський організм є подібною.

Ефект лютеоліну пов'язаний з його впливом на ендотеліни – білки, що відіграють найважливішу роль у клітинній комунікації. Дослідження показали, що антиоксидант зберігає активність ендотелінів та їхніх рецепторів, підтримуючи здорові сигнальні шляхи, запобігаючи зниженню активності меланоцитів, які зазвичай викликають сивину.

Найбільше цього антиоксиданту міститься, наприклад, у селері, броколі, моркві, цибулі, перці.

Чому волосся втрачає колір

Колір волосся визначається пігментом, який синтезується у волосяних фолікулах. З часом активність меланоцитів – клітин, відповідальних за виробництво пігменту – знижується, через що волосся тьмяніє, а згодом стає сивим або білим. Цей процес є неминучим атрибутом старіння.

Середній вік появи сивини залежить від етнічної групи: у світлошкірих людей сивина зазвичай з’являється у 35 років, в азійців – у 40, а у темношкірих – приблизно у 45 років. Однак спадковість відіграє величезну роль: хтось може зберігати природний колір волосся довше за інших, а дехто починає сивіти раніше.

Також прискорити цей процес можуть стреси, проблеми зі здоров'ям (наприклад, захворювання щитоподібної залози, вітиліго) або дефіцит вітаміну B12.