Особенно это порадует тех, кто любит овощи, ведь они являются источником важного для пигментации антиоксиданта – лютеолина. Его уникальные свойства удалось обнаружить благодаря экспериментам на мышах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Antioxidants.

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Новый способ борьбы с сединой

Специалисты специально вывели грызунов, у которых процесс поседения напоминает человеческий. Основной целью исследования было проверить, способны ли антиоксиданты замедлить или остановить потерю цвета шерсти.

Результаты оказались неожиданными: шерсть грызунов, которым вводили лютеолин, сохраняла свой естественный цвет, тогда как у других мышей она седела. Ученые также отметили, что этот антиоксидант влияет исключительно на пигментацию, не затрагивая ни рост, ни выпадение шерсти. Хотя пока эффективность лютеолина подтверждена только на животных, специалисты предполагают, что его действие на человеческий организм является подобным.

Эффект лютеолина связан с его влиянием на эндотелины – белки, играющие важнейшую роль в клеточной коммуникации. Исследования показали, что антиоксидант сохраняет активность эндотелинов и их рецепторов, поддерживая здоровые сигнальные пути, предотвращая снижение активности меланоцитов, которые обычно вызывают седину.

Больше всего этого антиоксиданта содержится, например, в сельдерее, брокколи, моркови, луке, перце.

Почему волосы теряют цвет

Цвет волос определяется пигментом, который синтезируется в волосяных фолликулах. Со временем активность меланоцитов – клеток, ответственных за производство пигмента – снижается, из-за чего волосы тускнеют, а со временем становятся седыми или белыми. Этот процесс является неизбежным атрибутом старения.

Средний возраст появления седины зависит от этнической группы: у светлокожих людей седина обычно появляется в 35 лет, у азиатов – в 40, а у темнокожих – примерно в 45 лет. Однако наследственность играет огромную роль: кто-то может сохранять естественный цвет волос дольше других, а некоторые начинают седеть раньше.

Также ускорить этот процесс могут стрессы, проблемы со здоровьем (например, заболевания щитовидной железы, витилиго) или дефицит витамина B12.