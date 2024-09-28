Тож, The Independent пропонує легкий, але дієвий спосіб, який буквально перенесе вас у стан сну. Видання заначає, що цей трюк використовують у британській армії, а зараз він завірусився у тіктоці.
Дивіться також Люди, які працюють допізна, мають на 46% вищі ризики діабету
Секрет швидкого засинання:
- розслабте всі м'язи тіла і обличчя;
- видихніть і вдихніть;
- слідкуйте за тим, щоб ваші плечі не були підняті (опустіть їх якомога нижче і тримайте руки вільними вздовж тіла, кисті рук теж розслабте);
- уявіть відчуття тепла, що йде від голови вниз до кінчиків пальців, а потім переміщається від серця до пальців ніг.
- тепер зробіть глибокий вдих і повільний видих, розслабляючи груди, живіт, аж до стегон, колін, ніг і стоп
- намагайтеся не думати 10 секунд;
- уявіть, що ви лежите в каное посередині спокійного озера та дивитеся у небо або відпочиваєте в гамаку у темній кімнаті;
- намагайтеся детально уявити сцену та свої відчуття.
Цікаво, але експерти вважають, що такий метод після 6 місяців практики в 96% випадків допомагає повністю побороти безсоння.
Сон дуже важливий
Фахіці рекомендують середньостатистичній людині спати близько 8 годин щоночі для нормального функціонування. І навпаки – нестача сну може стати фактором розвитку багатьох захворювань, включаючи ожиріння, високий кров'яний тиск і серцеві захворювання.