Тож, The Independent пропонує легкий, але дієвий спосіб, який буквально перенесе вас у стан сну. Видання заначає, що цей трюк використовують у британській армії, а зараз він завірусився у тіктоці.

Дивіться також Люди, які працюють допізна, мають на 46% вищі ризики діабету

Секрет швидкого засинання:

розслабте всі м'язи тіла і обличчя;

видихніть і вдихніть;

слідкуйте за тим, щоб ваші плечі не були підняті (опустіть їх якомога нижче і тримайте руки вільними вздовж тіла, кисті рук теж розслабте);

уявіть відчуття тепла, що йде від голови вниз до кінчиків пальців, а потім переміщається від серця до пальців ніг.

тепер зробіть глибокий вдих і повільний видих, розслабляючи груди, живіт, аж до стегон, колін, ніг і стоп

намагайтеся не думати 10 секунд;

уявіть, що ви лежите в каное посередині спокійного озера та дивитеся у небо або відпочиваєте в гамаку у темній кімнаті;

намагайтеся детально уявити сцену та свої відчуття.

Цікаво, але експерти вважають, що такий метод після 6 місяців практики в 96% випадків допомагає повністю побороти безсоння.

Сон дуже важливий

Фахіці рекомендують середньостатистичній людині спати близько 8 годин щоночі для нормального функціонування. І навпаки – нестача сну може стати фактором розвитку багатьох захворювань, включаючи ожиріння, високий кров'яний тиск і серцеві захворювання.