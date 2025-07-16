Які продукти змінюють запах тіла

Тема запаху тіла цікавить людей дуже давно. На наш природний аромат впливають не лише спеції чи часник, а й багато інших продуктів. Втім, хороша новина в тому, що змінити запах тіла можна завдяки грамотному коригуванню раціону.

Від чого залежить запах тіла?

Як пояснила дієтологиня з Нью-Джерсі Ерін Палінскі-Вейд для Fox News Digital, запах залежить від мікрофлори шкіри, хімічних процесів у тілі та того, як організм розщеплює певні сполуки з їжі й виводить їх через піт, інформує 24 Канал.

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Які продукти можуть змінити запах тіла?

Риба

Морепродукти можуть залишати характерний запах не тільки на руках, а й на шкірі. У деяких людей організм перетворює холін (що міститься в рибі) на триметиламін – сполуку з різким рибним запахом, який виводиться через пори й дихання. Цей стан має назву триметиламінурія. Подібну реакцію можуть спричинити й інші продукти, наприклад, броколі, квасоля або соя.

Овочі з родини хрестоцвітих

Капуста, цвітна капуста, броколі та брюссельська капуста містять сірковмісні сполуки, які, розкладаючись у тілі, можуть спричиняти різкий запах поту.

Ароматні спеції

Каррі, кмин та інші прянощі містять ефірні масла та леткі речовини, які потрапляють у кров і виводяться разом із потом, взаємодіючи з бактеріями на шкірі – це і створює специфічний аромат.

Червоне м'ясо

Надмірне споживання яловичини та інших видів м'яса також може впливати на запах тіла. Сам білок запаху не має, але в поєднанні з мікробіомом шкіри утворюються леткі сполуки, які можуть змінювати природний аромат.

Як покращити запах тіла за допомогою раціону?

Кожна людина має індивідуальну реакцію на їжу, зокрема на це впливає генетика, метаболізм та мікрофлора. Втім, фахівці радять зменшити вживання продуктів, що містять велику кількість сірки, а також обмежити червоне м'ясо та гострі спеції.

Натомість варто зробити акцент на чисту воду, фрукти (особливо яблука), зелень, йогурт, зелений чай. Ці продукти допомагають зменшити неприємні запахи, підтримуючи здорову мікрофлору кишківника та сприяючи природній детоксикації організму.

Також важливо не забувати про базову гігієну, приймати ванну чи душ регулярно, використовувати антибактеріальне мило, зручний одяг із натуральних тканин. Крім того, запах може змінюватися залежно від рівня стресу, сну та фізичної активності.