Лікар Лі поділився списком таких продуктів, про що повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Білий і коричневий жир: у чому різниця

Лікар Лі пояснив, що у нашому організмі є два типи жиру: білий і коричневий. Білий жир – це той самий "ворушливий і хиткий", який ми прагнемо зменшити. А от коричневий жир виконує важливу функцію, оскільки бере участь у процесах метаболізму.

Використовуючи правильні продукти, можна активізувати метаболізм і зменшити кількість вісцерального (глибокого) жиру.

Продукти, які допомагають боротися з жиром

Томати

Помідори містять лікопін, який активізує коричневий жир і допомагає боротися з білим жиром.

Авокадо

Авокадо є чудовим джерелом харчових волокон, які сприяють зменшенню жирових відкладень.

Листова зелень

Броколі, шпинат і будь-яка інша зелень — чудовий вибір. Лікар радить пасерувати ці овочі з часником та оливковою олією першого віджиму для ще більшої користі.

Перець чилі

Цей продукт активізує метаболізм, і його можна додавати до різноманітних страв. Є сотні видів перцю, які зроблять ваше меню не тільки корисним, а й різноманітним.

Консервована квасоля

Квасоля, сочевиця та інші бобові, згідно з останніми дослідженнями, сприяють зменшенню талії та борються з вісцеральним жиром.

Оливкова олія

Оливкова олія першого віджиму та оливки активно допомагають боротися з білим жиром і сприяють загальному оздоровленню організму.

Яким чином прискорюється метаболізм

За словами лікаря, правильний вибір продуктів може не лише допомогти зменшити жир, але й активізувати метаболічні процеси, підтримуючи здоровий баланс у тілі. Крім того, такі продукти мають інші корисні властивості, як-от зниження запалень, покращення травлення та підтримка здорової ваги.

Тож, якщо хочете зробити крок до здоровішого життя, ці прості й доступні продукти стануть гарним вибором для вашого раціону.