Знайшли їжу, яка покращує настрій
- Дослідження показує, що вживання пробіотиків може покращити настрій у здорових дорослих.
- Через два тижні експерименту учасники, які вживали пробіотики, продемонстрували зменшення негативних емоцій.
- Пробіотики містяться в продуктах, таких як йогурт, кефір, кисломолочні сири, квашена капуста, кімчі, комбуча та квас.
- Для збереження ефективності пробіотиків важливо обирати продукти без термічної обробки або пастеризації.
Нове дослідження демонструє, що вживання пробіотиків може позитивно впливати на емоційний стан здорових дорослих людей.
Ідея зв’язку між кишківником і мозком, відома як "вісь кишківник-мозок", припускає, що мікрофлора кишківника може впливати на психологічне самопочуття людини, повідомляє 24 Канал з посиланням npj Mental Health Research.
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Деякі дослідження підтверджують цей механізм, особливо на прикладі людей із клінічною депресією. Однак серед здорових людей докази поки що залишаються суперечливими.
Пробіотики здатні покращувати настрій
Пробіотики – це мікроорганізми, що підтримують здоров’я кишківника – розглядаються як потенційний інструмент для покращення психоемоційного добробуту, хоча й у цьому напрямку результати досліджень неоднозначні.
У межах цього експерименту участь узяли 88 молодих людей. Їх випадковим чином розподілили на дві групи: одна отримувала пробіотики щодня протягом чотирьох тижнів, а інша – плацебо.
Учасники проходили різноманітні тести до та після експерименту: психологічні опитування, що оцінювали рівень депресії, тривожності, стресу та здатність контролювати емоції, а також виконували когнітивні завдання, спрямовані на аналіз сприйняття емоційних сигналів. Крім того, учасники вели харчові щоденники у спеціальному застосунку, фіксуючи стани системи травлення.
Через два тижні експерименту ті, хто вживав пробіотики, почали демонструвати помітне покращення настрою. У них спостерігалося зменшення негативних емоцій, як-от дратівливість або смуток, на відміну від учасників із групи плацебо.
Особливо виразні позитивні зміни проявилися у людей із сильною схильністю уникати ризику, що може відкрити перспективи для цільової терапії із застосуванням пробіотиків.
Попри те, що в нашому дослідженні використовувалися пробіотичні добавки, важливо пам’ятати про природні джерела пробіотиків, які містяться у ферментованих продуктах,
– зазначили дослідники.
В яких продуктах містяться пробіотики
Пробіотики – це корисні живі мікроорганізми, які сприяють підтримці здоров'я кишківника. Вони природним чином містяться в деяких харчових продуктах, а також можуть додаватися до інших. Ось список продуктів, які є багатими на пробіотики:
Кисломолочні продукти
- Йогурт – один із найпоширеніших джерел пробіотиків (особливо якщо він без цукру й містить живі культури).
- Кефір – багатий на різноманітні пробіотичні бактерії та дріжджі.
- Сир (наприклад, гауда, чедер, пармезан) – деякі види сиру містять пробіотики, якщо вони виготовлені з живими культурами.
Квашені овочі
- Квашена капуста – природне джерело пробіотиків, якщо вона не пастеризована.
- Кімчі – традиційна корейська страва, виготовлена з ферментованих овочів, спецій і часнику.
Ферментовані напої
- Комбуча – ферментований чайний напій.
- Квас – може містити пробіотики залежно від способу приготування.
Щоб пробіотики в продукті залишалися ефективними, обирайте продукти без термічної обробки або пастеризації, оскільки вона вбиває живі бактерії. Завжди перевіряйте етикетку, щоб переконатися, що продукт містить "живі і активні культури".
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