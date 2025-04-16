Нашли еду, которая улучшает настроение
- Исследование показывает, что употребление пробиотиков может улучшить настроение у здоровых взрослых.
- Через две недели эксперимента участники, которые употребляли пробиотики, продемонстрировали уменьшение негативных эмоций.
- Пробиотики содержатся в продуктах, таких как йогурт, кефир, кисломолочные сыры, квашеная капуста, кимчи, комбуча и квас.
- Для сохранения эффективности пробиотиков важно выбирать продукты без термической обработки или пастеризации.
Новое исследование показывает, что употребление пробиотиков может положительно влиять на эмоциональное состояние здоровых взрослых людей.
Идея связи между кишечником и мозгом, известна как "ось кишечник-мозг", предполагает, что микрофлора кишечника может влиять на психологическое самочувствие человека, сообщает 24 Канал со ссылкой npj Mental Health Research.
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Некоторые исследования подтверждают этот механизм, особенно на примере людей с клинической депрессией. Однако среди здоровых людей доказательства пока остаются противоречивыми.
Пробиотики способны улучшать настроение
Пробиотики – это микроорганизмы, поддерживающие здоровье кишечника – рассматриваются как потенциальный инструмент для улучшения психоэмоционального благополучия, хотя и в этом направлении результаты исследований неоднозначны.
В рамках этого эксперимента участие приняли 88 молодых людей. Их случайным образом распределили на две группы: одна получала пробиотики ежедневно в течение четырех недель, а другая – плацебо.
Участники проходили различные тесты до и после эксперимента: психологические опросы, оценивали уровень депрессии, тревожности, стресса и способность контролировать эмоции, а также выполняли когнитивные задания, направленные на анализ восприятия эмоциональных сигналов. Кроме того, участники вели пищевые дневники в специальном приложении, фиксируя состояния пищеварительной системы.
Через две недели эксперимента те, кто употреблял пробиотики, начали демонстрировать заметное улучшение настроения. У них наблюдалось уменьшение негативных эмоций, таких как раздражительность или грусть, в отличие от участников из группы плацебо.
Особенно выразительные положительные изменения проявились у людей с сильной склонностью избегать риска, что может открыть перспективы для целевой терапии с применением пробиотиков.
Несмотря на то, что в нашем исследовании использовались пробиотические добавки, важно помнить о природных источниках пробиотиков, которые содержатся в ферментированных продуктах,
– отметили исследователи.
В каких продуктах содержатся пробиотики
Пробиотики – это полезные живые микроорганизмы, которые способствуют поддержанию здоровья кишечника. Они естественным образом содержатся в некоторых пищевых продуктах, а также могут добавляться к другим. Вот список продуктов, которые богаты пробиотиками:
Кисломолочные продукты
- Йогурт – один из самых распространенных источников пробиотиков (особенно если он без сахара и содержит живые культуры).
- Кефир – богат разнообразными пробиотическими бактериями и дрожжами.
- Сыр (например, гауда, чедер, пармезан) – некоторые виды сыра содержат пробиотики, если они изготовлены с живыми культурами.
Квашеные овощи
- Квашеная капуста – естественный источник пробиотиков, если она не пастеризованная.
- Кимчи – традиционное корейское блюдо, изготовленное из ферментированных овощей, специй и чеснока.
Ферментированные напитки
- Комбуча – ферментированный чайный напиток.
- Квас – может содержать пробиотики в зависимости от способа приготовления.
Чтобы пробиотики в продукте оставались эффективными, выбирайте продукты без термической обработки или пастеризации, поскольку она убивает живые бактерии. Всегда проверяйте этикетку, чтобы убедиться, что продукт содержит "живые и активные культуры".
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