Доведено, що покращити роботу мозку можна за допомогою дієти. Раціон багатий поживними речовинами є ключовим фактором у зниженні ризику хвороби Альцгеймера.

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Фахівці вирішили бути ще чіткішими у своїх рекомендаціях і назвали 3 продукти, які слід їсти щодня, якщо хочете мінімізувати зниження когнітивних функцій після 40 років. Зокрема, рекомендації опублікував у себе в блозі нейробіолог Роберт Лав.

Ягоди

Ягоди багаті антиоксидантами, містять флавоноїди і вітамін С. Ці антиоксиданти допомагають боротися з окислювальним стресом, а відтак здатні зменшувати запалення, що пов'язані з нейродегенеративними захворюваннями, зокрема і з хворобою Альцгеймера.

Тож, якщо ви хочете зберегти здоров'я мозку, обов'язково споживайте малину, лохину, порічку, смородину, журавлину, ягоди годжі. Важливо зазначити, що ягоди мають більше переваг для здоров'я, якщо порівнювати з фруктами. Здебільшого, у ягодах менше цукру і нижчий глікемічний індекс.

"Ягоди багаті на антиоксиданти, поліфеноли і корисні для кишкывника бактерії. Що корисно для кишечника, корисно і для мозку", – зазначив Роберт Лав.

Зелені листові овочі

Шпинат, капуста та інші зелені листкові овочі багаті вітаміни A, C, E і K, а також фолієвою кислотою і магнієм. Ці поживні речовини підтримують здоров'я мозку, зменшуючи окислювальний стрес і запалення.

Тож, за словами нейробіолога, зелень буквально "живить" мозок і сприяє збереженню когнітивних здібностей при старінні.



Раціон для здоров'я мозку має містити зелень та жирну рибу / Фото unsplash

Жирна риба

Про користь жирної риби можна говорити багато. Дієтологи радять споживати її щонайменше двічі на тиждень. Річ у тім, що лосось, скумбрія і сардини, є джерелом жирних кислот омега-3. Ці незамінні жири мають ключове значення для роботи мозку, адже вони підтримують структуру клітин мозку і покращують зв'язок між нейронами.