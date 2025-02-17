Причина такого стану – різке зниження артеріального тиску: під дією гравітації кров переміщується до нижніх кінцівок і черевної порожнини, тому її менше потрапляє до серця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Чому темніє в очах після різкого вставання

У нормі організм швидко компенсує це: спеціальні клітини – барорецептори – реагують на зниження тиску й надсилають сигнал у мозок, який змушує серце працювати інтенсивніше, щоб перекачати більше крові. Якщо цей механізм працює недостатньо, можуть з’являтися неприємні симптоми: запаморочення, потемніння в очах, а іноді навіть непритомність.

Цей стан називається ортостатичною гіпотензією. Діагноз ставлять, якщо протягом 3 хвилин після того, як людина перейшла у вертикальне положення, її систолічний тиск знижується на 20 і більше одиниць, а діастолічний – на 10 і більше.

Ортостатична гіпотензія зустрічається у близько 6% людей, а серед літніх її частота збільшується до 10 – 30%.

Більшість людей хоча б раз у житті стикалися з симптомами ортостатичної гіпотензії, але це не обов'язково свідчить про хворобу. Найчастіше подібні стани виникають, коли людина різко встає після тривалого сидіння або лежання. Ось інші причини, які можуть спричинити ці симптоми:

Зневоднення. Через зменшення об’єму крові в організмі тиск падає. Це характерно, наприклад, при високій температурі, діареї чи інших станах, які супроводжуються втратою рідини.

Приймання їжі. У деяких людей після їжі знижується тиск, оскільки кров спрямовується до шлунка для травлення.

Перегрів. Високі температури також можуть провокувати зниження тиску.

Вагітність. У майбутніх матерів розмір судинної системи збільшується, що може викликати гіпотензію.

Якщо симптоми виникають лише зрідка, хвилюватися не варто. Втім, у деяких випадках проблема може бути серйознішою. Наприклад, якщо людина втрачає свідомість, навіть один епізод потребує консультації з лікарем. Попри те, що непритомність не завжди спричинена захворюванням, вона небезпечна можливістю отримання травм.

Коли звертатися до лікаря

Якщо при кожному вставанні з’являється запаморочення чи потемніння в очах, не варто відкладати візит до фахівця. Іноді ортостатична гіпотензія може бути ознакою серцево-судинних, ендокринних або неврологічних захворювань.

Як запобігти запамороченню при вставанні

Якщо гіпотензія викликана якимось захворюванням, у першу чергу потрібно провести відповідне лікування. Після усунення основної причини зникнуть і супутні симптоми.

Якщо серйозних захворювань немає, покращити стан допоможуть прості зміни у способі життя:

пити достатньо води;

звести до мінімуму або повністю виключити алкоголь;

уникати перегріву;

спати з трохи піднятим узголів’ям ліжка;

вставати поступово: спочатку сісти на край ліжка й посидіти, звісивши ноги, а потім акуратно піднятися;

збільшити споживання солі, але лише після консультації з лікарем.

Іноді лікар може рекомендувати компресійні панчохи чи бандаж для покращення кровообігу. Для ефективності панчохи мають бути довжиною до талії й використовуватися лише під час активності.

Якщо причиною гіпотензії є препарати (наприклад, діуретики), варто обговорити з лікарем можливість зміни їхньої дози. У рідкісних випадках можуть бути призначені ліки для підвищення тиску, але їхнє застосування вимагає обережності, оскільки є ризик побічних ефектів.

Фізична активність і вправи

Регулярні фізичні навантаження – кардіотренування й силові вправи – можуть значно полегшити симптоми. Особливо корисними є плавання та заняття на велотренажері. Водночас важливо завершувати тренування акуратно, адже різкий підйом із тренажера чи вихід із басейну можуть спричинити дискомфорт.

Крім того, існують вправи, які допомагають зменшити симптоми в момент вставання. Наприклад, перед підйомом можна виконати підйоми ніг, зігнутих у колінах, або схрестити ноги після підйому.