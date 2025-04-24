Бувай вага, апетит і потяг до солодкого: препарати для схуднення змінюють харчові звички
- Ін’єкції для схуднення, такі як Ozempic, Mounjaro та Wegovy, змінюють харчові звички, знижуючи інтерес до перероблених продуктів, солодощів і алкоголю.
- Споживчі звички користувачів GLP-1 зміщуються в бік здорового харчування, що відображається на ринкових тенденціях і стимулює харчові компанії адаптувати свої продукти.
Популярність ін’єкцій для схуднення на кшталт Ozempic, Mounjaro та Wegovy не лише впливає на вагу користувачів, а й трансформує цілу індустрію харчування.
За даними дослідження Університету штату Оклахома та Арканзаської сільськогосподарської експериментальної станції, люди, які приймають GLP-1 (глюкагоноподібні пептиди-1), втрачають інтерес до перероблених продуктів, солодкої газованої води, жирного м’яса та алкоголю, передає 24 Канал.
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Це вже відображається на ринкових тенденціях: акції харчових компаній просідають, натомість фармацевтичні – зростають.
Що таке GLP-1Ці препарати, схвалені FDA, спочатку розробляли для лікування діабету. Вони імітують гормон, який знижує апетит і контролює рівень цукру. У деяких випадках це дозволяє втратити понад 15% маси тіла. Саме тому GLP-1 стрімко набирають популярності серед людей з ожирінням і надмірною вагою (що становлять понад 70% дорослого населення США).
Як змінюються споживчі звички
Опитування 2000 осіб показало, що більшість користувачів GLP-1:
- значно скоротили споживання перероблених продуктів, цукру, газованих напоїв і м'яса;
- частіше стали обирати воду, фрукти та листову зелень;
- навіть якщо не припинили вживати певні продукти, стали робити це рідше і в менших обсягах.
Цікаво. І хоча бажання до шкідливої їжі не зникає повністю, звички змінюються – це вже стимулює компанії запускати нові лінійки продуктів для споживачів GLP-1. Наприклад, мережа Smoothie King створила спеціальне меню, адаптоване до потреб цих клієнтів.
Професор Джейсон Ласк прогнозує: у найближчі роки попит на здорову їжу продовжить зростати, а виробникам "традиційної" їжі доведеться шукати нові шляхи, щоб залишитися на плаву.
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