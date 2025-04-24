Бувай вес, аппетит и тяга к сладкому: препараты для похудения меняют пищевые привычки

Популярность инъекций для похудения вроде Ozempic, Mounjaro и Wegovy не только влияет на вес пользователей, но и трансформирует целую индустрию питания.

По данным исследования Университета штата Оклахома и Арканзасской сельскохозяйственной экспериментальной станции, люди, которые принимают GLP-1 (глюкагоноподобные пептиды-1), теряют интерес к переработанным продуктам, сладкой газировки, жирного мяса и алкоголя, передает 24 Канал.

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Это уже отражается на рыночных тенденциях: акции пищевых компаний проседают, зато фармацевтические – растут.

Что такое GLP-1 Эти препараты, одобрены FDA, изначально разрабатывали для лечения диабета. Они имитируют гормон, который снижает аппетит и контролирует уровень сахара. В некоторых случаях это позволяет потерять более 15% массы тела. Именно поэтому GLP-1 стремительно набирают популярность среди людей с ожирением и избыточным весом (составляющих более 70% взрослого населения США).

Как меняются потребительские привычки

Опрос 2000 человек показал, что большинство пользователей GLP-1:

значительно сократили потребление переработанных продуктов, сахара, газированных напитков и мяса;

чаще стали выбирать воду, фрукты и листовую зелень ;

; даже если не прекратили употреблять определенные продукты, стали делать это реже и в меньших объемах.

Интересно. И хотя желание к вредной пище не исчезает полностью, привычки меняются – это уже стимулирует компании запускать новые линейки продуктов для потребителей GLP-1. Например, сеть Smoothie King создала специальное меню, адаптированное к потребностям этих клиентов.

Профессор Джейсон Ласк прогнозирует: в ближайшие годы спрос на здоровую пищу продолжит расти, а производителям "традиционной" еды придется искать новые пути, чтобы остаться на плаву.