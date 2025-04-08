Що відомо про розсіяний склероз

Розсіяний склероз – це не просто проблеми з пам'яттю, як інколи вважають, а серйозне аутоімунне захворювання, яке вражає спинний та головний мозок, повідомляє 24 Канал з посилання на Breakthrough Prize.

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Ця хвороба спричиняє численні порушення в організмі: погіршується зір, зникає чутливість у пальцях рук та ніг, м'язи слабшають, виникають проблеми з рівновагою, когнітивні функції знижуються. У найважчих випадках людина може втратити здатність до самостійного життя та стати залежною від допомоги інших.

Прорив у лікуванні розсіяного склерозу

Стівен Хаузер розпочав свої дослідження ще у 27 років, понад 45 років тому. На той момент наукова спільнота вважала, що причиною розсіяного склерозу є Т-клітини – особливий тип лейкоцитів. Проте експерименти на тваринах, проведені Хаузером та його командою, показали, що ураження центральної нервової системи спричиняють В-клітини – інший тип білих кров’яних тілець.

Учений переконав керівництво фармацевтичної компанії Genentech підтримати клінічні дослідження, які через роки принесли блискучі результати. Уже у 2006 році було доведено, що нова терапія здатна зменшувати запалення у головному мозку на 90%.

Альберто Аскерiо зробив інший важливий внесок: він звернув увагу на низький рівень захворюваності розсіяним склерозом серед населення тропічних країн, розташованих поблизу екватора. Протягом двох десятиліть він проводив масштабні дослідження, які у 2022 році підтвердили зв’язок між хворобою та вірусом Епштейна–Барра, широко розповсюдженим у Європі та Північній Америці.

Важливо! Приблизно 90 – 95% дорослих людей у світі мають антитіла до EBV, що свідчить про перенесене зараження.

Цей вірус у деяких людей викликає мононуклеоз, який супроводжується гарячкою, болями у м’язах, мігренню та запаленням лімфатичних вузлів. Як з’ясувалося, інфекція вірусом Епштейна–Барра збільшує ризик розвитку розсіяного склерозу у 32 рази.

Поки що медицина не здатна повністю побороти це складне захворювання, проте препарати, створені завдяки відкриттям Хаузера та Аскерiо, успішно уповільнюють його розвиток, дозволяючи пацієнтам зберігати якість життя на тривалий час.

Breakthrough Prize, заснована у 2013 році Сергієм Бріном, Прісциллою Чан, Марком Цукербергом, Юрієм та Джулією Мільнер, а також Енн Воджіцкі, щорічно нагороджує вчених, які зробили прориви у галузях медицини, біології, математики та фізики.