Команда Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) при Вашингтонському університеті стала першою, яка проаналізувала різницю в очікуваній тривалості життя (ОТЖ) для чоловіків і жінок віком 25 років у 3110 округах Сполучених Штатів з 2000 по 2019 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на журнал The Lancet Public Health.

Також на тему Революція в розумінні старіння: ключ – в накопиченні мутацій ДНК

Як освіта впливає на тривалість життя

Різниця в ОТЖ між найбільш освіченими та тими, хто має низький рівень освіти, зросла з 8 років у 2000 році до майже 11 років у 2019 році.

Люди з вищою освітою збільшили свою тривалість життя на 2,5 року, досягнувши 84,2 року, ті, хто не закінчив вищу школу, додали 0,7 року, досягнувши 82,1 року, а випускники середніх шкіл – 0,3 року, що склало 77,3 року. Очікувана тривалість життя у людей без атестата про середню освіту залишилася на рівні 73,5 року.

Чому освіта має значення

У США вищий рівень освіти часто веде до кращих можливостей для працевлаштування, включаючи заняття високооплачуваними професіями з меншими ризиками для здоров'я. Це дозволяє людям створити здоровіше життя і за потреби отримувати якісні медичні послуги,

– зазначила доцент IHME Лора Двайер-Ліндгрен.

Географічна варіабельність ОТЖ виявилася найбільш вираженою серед найменш освіченого населення – від 57,9 до 90,1 року, тоді як для випускників вишів цей діапазон становив 75,2 – 93,9 року. Для всіх освітніх груп тривалість життя в різних округах варіюється від 68,2 до 93,2 року.

В цілому, ОТЖ жінок перевищує ОТЖ чоловіків: для жінок, які не закінчили середню школу, вона склала в середньому майже 72 роки, тоді як для чоловіків — близько 68 років. Крім того, різниця в тривалості життя між найменш і найбільш освіченими чоловіками помітно більша і зросла більше за 20 років дослідження порівняно з жінками.