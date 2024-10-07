Багато майбутніх батьків знають про конфлікт резус-факторів – це невідповідність резус у матері та плоду, що викликає імунну реакцію в організмі матері на "вторгнення" чужорідних білків, пише Medline Plus.

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Чому виникає конфлікт між групами крові

Цікаво, що існує також ймовірність конфлікту з різними групами крові дитини та матері. Причина конфлікту полягає в різному складі білків антигену та антитіл на еритроцитах та в плазмі крові:

Група крові O (перша): Немає антигенів, є антитіла до антигенів А та В.

Група крові A (друга): Є антигени А, антитіла до В.

Група крові В (третя): Антигени В, антитіла до антигенів А.

Група крові AB (четверта): Антигени A і B і антитіл немає.

Антигени A не пройдуть "паспортний контроль" в організмі, де до них є антитіла: імунні клітини будуть виловлювати та знищувати еритроцити, на яких прибули ці антигени.

У випадку, якщо у матері група крові О, а дитина має А або В, то в організмі матері ці антигени сприймаються як незнайомці, що спричиняє вироблення антитіл. Вони можуть проходити через плаценту та атакувати еритроцити дитини, що призводить до гемолітичного захворювання новонароджених.

Конфлікт виникає коли є дві умови: наявність антитіл у матері до антигенів плоду та здатність цих антитіл проникати через плаценту. Що стосується прогнозу можливості конфлікту, то його можна очікувати, якщо:

у матері група крові О, а батько А, В або АВ;

у матері А, а у батька В або АВ;

у матері В, у батька А або АВ.

Наслідки конфлікту між групами крові

Такий конфлікт може призвести до легкого ступеня анемії та гіпербілірубінемії у новонародженому, що в деяких випадках викликає жовтяницю. У рідкісних випадках можна спостерігати набряк, блідість, збільшення розміру печінки або селезінки та накопичення рідини в організмі дитини.

Хоча конфлікт групи крові рідко призводить до серйозних наслідків, іноді використовують переливання крові або фототерапію для лікування анемії або жовтяниці у дитини.

Іноді під час вагітності або після пологів жінкам вводять імуноглобуліном для запобігання гемолітичного захворювання. Однак це частіше використовується для конфлікту з резус-фактором. Швидше за все, не знадобиться додаткових процедур, і спостереження у лікаря буде достатньо.