Роботу опублікували в журналі Nature Human Behaviour, передає 24 Канал. Команда міжнародних дослідників із 26 наукових установ проаналізувала ДНК майже 22 тисяч однояйцевих близнюків, аби з'ясувати, як конкретні гени впливають на психічне здоров'я.

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Гени і психічні розлади: що виявили вчені

Науковці виявили низку генетичних варіантів, які можуть зумовлювати вразливість до різних психічних станів, зокрема:

гени, пов'язані з факторами росту, мають зв'язок з розвитком аутизму;

гени, що відповідають за реакцію на стрес, асоціюються з депресивними проявами;

гени, які регулюють катехоламіни – гормони, що активуються у стресових ситуаціях, – можуть бути пов'язані з психотичними симптомами.

За словами авторки дослідження Ельхам Ассарі, відмінності в генетичній будові можуть пояснювати, чому одні й ті самі життєві події по-різному впливають на психіку різних людей.

Водночас співавторка Талія Ілі наголосила, що результати підтверджують, що гени не лише впливають на психічне здоров'я, а й визначають, як саме люди реагують на середовище довкола них.