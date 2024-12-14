Довічна гарантія на імпланти – це, по суті, маркетинговий хід. Вона означає, що імпланти не потрібно видаляти через 10 або 20 років лише через закінчення терміну служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на American Society of Plastic Surgeons.

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Маркетинговий хід, а не гарантія

Однак протягом цього часу можуть виникнути різні неприємні ситуації: імпланти можуть порватися, змінити положення або зсунутися. На такі випадки довічна гарантія не поширюється.

Також варто пам'ятати, що на тканини людського тіла діє гравітація. Груди з встановленими імплантами з часом будуть сильніше опускатися і швидше, ніж без них.

Не завжди імпланти, які перебувають в організмі понад 10 років, є проблемою. Якщо з естетичного погляду все виглядає добре і за результатами магнітно-резонансної томографії (МРТ) молочна залоза та оболонка імпланта в нормі, його можна продовжувати носити.

Проте статистика показує, що до 30% пацієнток з імплантами проходять повторну операцію протягом 10 років, а протягом 20 років цей показник досягає 50%. Таким чином, якщо ви встановлюєте імпланти у 20 років, ймовірність повторної операції досить висока.

Чому жінки змушені міняти імпланти

Розрив імплантів – це одне з найбільш серйозних і небезпечних ускладнень, яке потребує термінового видалення. На відміну від поширеного міфу, розриви імплантів не відбуваються через авіаперельоти.

У більшості випадків це пов'язано з помилками хірурга, коли оболонка пошкоджується голкою під час зашивання рани. Розрив також може статися через механічні травми або при використанні застарілих моделей, виготовлених до 2006 року, коли ввели багатошарові оболонки.

Формування капсули та інфекції. Імплант є чужорідним предметом, і організм намагається огородити себе від нього, утворюючи сполучну тканину навколо імпланту. Іноді ця капсула може утворюватися і стискати імплант, що може призвести до його розриву. Капсулярна контрактура виникає в 15 – 45% випадків і ділиться на чотири стадії. На початкових стадіях достатньо спостереження, а на останніх може знадобитися видалення імпланту разом з капсулою.

Онкологічні та інші захворювання. Імпланти можуть бути пов'язані з розвитком імплант-асоційованої лімфоми (BIA-ALCL), яка, хоча й має високу смертність і схильність до метастазів, у більшості випадків лікується простим видаленням імпланта з капсулою. Хоча ймовірність виникнення такої хвороби незначна, важливо регулярно проходити МРТ молочних залоз після встановлення імплантів.

Психологічні проблеми. Деякі жінки можуть відчувати дискомфорт або труднощі з прийняттям наявності чужорідного тіла у своєму організмі, що також може стати причиною для видалення імплантів.